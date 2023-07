Ultimátum de Roberto Palazuelos a la viuda de Andrés García sobre la herencia: “va a haber litigio”

Roberto Palazuelos, quien fuera el mejor amigo del fallecido Andrés García le dio un ultimátum a su viuda y a la hermana del ex galán, quien falleció en abril pasado a sus 81 años de edad, para que procedan a darle la parte de la herencia que el corresponde a Andrés García Jr., hijo del actor, porque de lo contrario se complicará el proceso legal del caso.

Palazuelos mantuvo una entrevista con el programa “Al rojo vivo” de Telemundo donde se aseguró que usará todos sus recursos para que el hijo del protagonista de la película “Chanoc” reciba la parte de la herencia que le corresponde. "Andrecito es muy buen muchacho", dijo el actor y abogado.

Roberto Palazuelos exigió a la viuda de Andrés García que le entregue a Andres García Jr., hijo del ex galán, la parte de la herencia que le corresponde.

De acuerdo con lo dicho por Palazuelos, supuestamente la tía de Andrés García Jr. le dijo que no le daría nada. "Todo está a nombre mío y de Margarita", habría asegurado la hermana de Andrés García.

"Están siendo muy tontas las dos, tanto Margarita como ella. Llamen a Andrecito, entréguenle su parte. Si no le quieren entregar tierra, arréglense con él y vayan pagando a crédito, porque si no se les va a caer todo", fue el ultimátum que envió Palazuelos a las dos señoras. "Si en agosto no tenemos resultados, vamos por ello. Va a haber litigio", advirtió Palazuelos.

Roberto Palazuelos aseguró que hará cumplir la voluntad de su fallecido amigo Andrés García.

Asimismo, el actor y abogado, aseguró a la conductora Azucena Cierco que no tiene ningún interés económico en la herencia, y que solo quiere ayudar a Andrés Jr. contar con lo que su papá le dejó. "Se trata de la última voluntad de Andrés García. A mí claro que no me importa. Yo tengo propiedades que sí están en otro nivel. El más amoladito de mis hoteles vale 45 millones de dólares. Las propiedades de Andrés García no llegan ni a un millón de dólares", expresó Palazuelos.

"Yo crecí con Andrecito y crecí con Leonardo y me da coraje", añadió Roberto sobre los hijos de Andrés García. Por otra parte, el también empresario aseguró que junto a Sandra Vale, primera esposa de Andrés García y madre de Andres Jr. y Leonardo García, impugnarán el testamento para que las regalías y los derechos de autor vayan a sus hijos y a su "legítima viuda".

Por último, Palazuelos acusó a Margarita Portillo, viuda del ex galán, diciendo: "Esta señora no le dio ni siquiera un velorio digno".