¿Qué dijo la madre de Geraldine Bazán sobre Irina Baeva?

El productor Juan Osorio había anunciado hace unas semanas atrás que está preparado el regreso a los escenarios de “Aventureras”, un clásico del teatro mexicano, donde el papel protagónico de “Elena Tejeiro” había sido interpretado por estrellas consolidadas en la actuación como Edith González, Susana González, Niurka Marcos e Itatí Cantoral, entre otras.

El productor de televisión se refirió recientemente a su deseo de que ese famoso papel sea representado por Irina Baeva. Ante esto, la madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, habló en contra de la actriz rusa, quien es actual pareja del ex esposo de su hija, Gabriel Soto.

Rosalba Ortiz, la madre de Geraldine Bazán, fue tajante al referirse sobre Irina Baeva.

Cuando fue cuestionado por la prensa sobre el protagónico que llevaría adelante Irina, Ortiz respondió de manera tajante. "¿Alguna otra pregunta? No le voy a dar publicidad", dijo.

Sin embargo, Rosalba habló sobre la posibilidad de que Itatí Cantoral interprete el personaje de Carmen Salinas, que según los entendidos es difícil de suplantar por la calidad actoral de la fallecida actriz. "Itatí Cantoral sí tiene un gran carácter y una gran personalidad", aseguró la madre de Bazán.

Rosalba Ortiz destacó que su hija se encuentra en otros importantes proyectos.

Asimismo, Ortiz se refirió sobre la tentativa de que su hija protagonice dicha obra, y aunque no dudó de la capacidad de Bazán, no se mostró muy segura de ello. "Geraldine no es Aventurera. Bueno, que haga su casting y ya sabremos. Creo que Gerardo Quiroz la estaba produciendo la última vez en el Zócalo, la produjeron Gerardo y Juan Osorio. Y Gerardo la quiere muchísimo, así que cualquier personaje lo puede hacer mi hija, ya sea bueno, malo, regular", aseveró la exsuegra de Gabriel Soto.

Por otra parte, Rosalba Ortiz destacó que Geraldine Bazán se encuentra en este momento trabajando en importantes campañas publicitarias y que está llevando adelante un proyecto para ayudar a niños con cáncer.