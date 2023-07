Julián Gil revela la razón por la que dijo adiós al programa “¡Siéntese quien pueda!”

El pasado viernes 7 de julio la audiencia quedó sorprendida al conocer que ese día sería la última aparición de Julián Gil en el programa “¡Siéntese quien pueda!” de TelevisaUnivision, producción que él había iniciado en agosto de 2022. Si bien el conductor no dijo nada la semana pasada, ahora rompió el silencio y reveló la razón por la que dijo adiós.

El presentador utilizó sus redes sociales para aclarar que fue lo ocurrido. "Sé que les debía este mensaje, la verdad es que no sabía por dónde empezar y cuándo hacerlo. Estoy en México, ya en casita, ya mucho más tranquilo. Ya procesé mucha información y muchos sentimientos. Se que les debía un mensaje sobre qué pasó y qué va a pasar con ¡Siéntese quien pueda! El viernes fue mi último, no, mi penúltimo show; porque nunca es el último. La verdad, ese día no estaba preparado para despedirme", confesó Gil en un video publicado en su cuenta de Instagram.

JuliánGil publicó un video explicando su alejamiento del programa "¡Siéntese quien pueda!"

Julián explicó lo que significó para él su salida del programa. "¡Siéntese quien pueda! fue un show que, desde el día uno, fue un parto. Para todos fue como un bebé porque lo fuimos hilvanando y cosiendo entre todos, la producción, el equipo técnico, los panelistas, todos son parte de ¡Siéntese quien pueda! Entonces, para mí era muy difícil irme", continuó.

Julián Gil había arrancado el programa "¡Siéntese quien pueda!" en agosto de 2022.

Así fue como el también actor argentino reveló la razón por la que ya no formará parte del programa. "El motivo es que arranco un nuevo proyecto en México, creo que el lunes o martes ya les podré contar acerca de eso. Todavía no puedo decir nada. Es un proyecto que vengo haciendo casting hace como dos años y pico. Es un proyecto también muy importante para mi carrera y sé que ustedes me van a apoyar muchísimo", reveló.

"Me fui por un ratito, no me fui para siempre. Es como un hasta luego”, finalizó Julián Gil.