Cuáles son los secretos que revelará la autobiografía de Britney Spears

Britney Spears sorprendió a todos durante las últimas horas luego de lanzar un picante mensaje a través de su cuenta de Instagram, luego de dar a conocer la fecha en que saldrá a la venta The Woman In Me, la autobiografía con la que promete “sacudir al mundo” con sus secretos.

Las memorias de Britney Spears saldrán a la venta el próximo 24 de octubre. Después de tantos años de haberse callado, versiones encontradas y mucho ruido de fondo, la cantante romperá el silencio y está lista para contar su verdad.

Britney Spears promete sacudir al mundo con su autobiografía.

La editorial Gallery Books, que ganó los derechos para hacer la obra, analiza que las memorias de la princesa del pop “iluminan el poder duradero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia” en sus propias palabras.

“La mujer que hay en mí es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, se afirma en un comunicado de prensa.

Existen muchos documentales sobre la vida de Britney Spears: su temprano ascenso a la fama, sus excesos, los problemas con la ley, el monstruo de la industria que la rodeaba y la tiranía de su padre para supuestamente cuidarla frente a su condición mental.

Sin embargo, en pocas oportunidades se pudo acceder al testimonio directo de la estrella, por lo que todos estarán expectantes al lanzamiento de este esperado libro.

La portada del libro de Britney Spears que promete develar grandes secretos.

“Mi historia. En mis términos. Por fin. ¿Están listos?” fue el posteo de la cantante para promocionar su libro, que ya se puede preordenar. El precio en Estados Unidos es de 32,99 dólares y puede conseguirse por Amazon.