La verdadera razón por la cual Marisa Tomei nunca se casó

Marisa Tomei es una de las estrellas más destacadas del mundo Hollywood. Ganadora de un Oscar, es parte de la industria desde hace cuatro décadas. Detrás de ella hay muchos éxitos del cine, como así también una serie de romances dentro de su vida. Sin embargo la pregunta es ¿por qué nunca se casó?.

Aunque parezca mentira, a lo largo de toda su carrera y reconocida trayectoria, Marisa Tomei ha sido criticada por no estar casada o no tener hijos, aunque realmente es algo que a ella no le importa.

Marisa Tomei tuvo muchos romances pero nunca pasó por el altar.

La actriz ha sido vinculada con varios romances como Josh Radnor, Logan Marshall-Verde, Nicholas Carpenter, Lenny Kravitz, Christian Slater, Dana Ashbrook y Robert Downey Jr., pero no pasó nunca por el altar.

El hecho de nunca haberse casado no es visto como un fracaso para ella, e incluso no es algo demasiado importante para su vida. "No soy tan fan del matrimonio como institución, y no sé por qué las mujeres necesitan tener hijos para ser vistas como seres humanos completos", dijo Marisa Tomei en una nota hace unos años.

La postura de la actriz y su idea sobre el matrimonio siempre ha sido clara: no tienes que estar casada para ser feliz; en cambio, puede ser feliz con una carrera larga y exitosa.

"No era algo que realmente persiguiera, incluso cuando tenía veinte años", dijo una fuente sobre el deseo que tuvo desde siempre la actriz de centrarse en el trabajo y no en una familia tradicional. "El trabajo ha sido realmente su fuerza vital", agregó.

Rumores indican que Marisa Tomei estuvo comprometida con Logan Marshall-Green.

A pesar de que Marisa Tomei nunca se ha casado, según algunos rumores que dan vuelta desde hace años indican que una vez estuvo comprometida con Logan Marshall-Green a principios de 2013. Y aunque ella respondió que sí, al final no terminaron pasando por el altar porque tiempo después se separaron.

Esta versión fue negada por la propia actriz, que según contó en la cita que mencionamos no siente la necesidad de tener o conformar una familia. Apuesta siempre y en todo momento a su carrera profesional.