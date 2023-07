Adamari López confesó que le da miedo tener una nueva pareja por esta razón

Adamari López es una de las mujeres más activas en redes sociales. Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, tiene una comunidad de seguidores muy importante que siempre la alienta a continuar con sus proyectos y, sobre todo, a pasar tiempo con su hija, Alaïa.

La pequeña de ocho años es, sin duda, la persona más importante en la vida de la exconductora del programa Hoy Día. La hija que tuvo con Toni Costa, quien hoy está en pareja con Evelyn Beltrán, pasa mucho tiempo con ella, algo que también se muestra en las redes sociales.

Adamari López pasa mucho tiempo con su hija Alaïa.

De hecho, Evelyn Beltrán ya se vio cara a cara con la madre de Alaïa. Fue en el último día del padre, fecha que celebraron con el español Toni Costa en una playa de Miami.

Hace pocos días, Adamari López visito el estudio de radio de la locutora Stephanie Himonidis, quien conduce El show de Chiquibaby. Entre tantos otros temas, hablaron de la posibilidad de la actriz de tener una nueva pareja luego de la separación, al igual que lo hizo su exesposo.

La presentadora de televisión comentó en el programa de radio que su mayor miedo tiene que ver con presentarle a alguien a su hija, Alaïa. "Estoy tranquila, estoy feliz conmigo misma y, te digo, me da mucho miedo presentarle como a alguien a Alaïa, o salir con alguien y que después como que no funcione", explicó Adamari López.

Adamari López no está apurada en tener pareja

Alaïa, la persona más importante en la vida de Adamari López.

La puertorriqueña comentó que a esta altura de su vida busca un hombre "Fiel, maduro y con plata". La mujer de 52 años agregó: "No quiero decir necesariamente que me mantengan, que tenga su plata pero que yo no tenga que mantener tampoco".

En cuanto a utilizar aplicaciones de citas, como Tinder, la actriz caribeña explicó: "No tengo la necesidad, no tengo prisa. De momento me gusta mi vida independiente, tengo las manos llenas con un montón de cosas y presentarle a mi hija a alguien me hace pensar en… No quisiera, como que no me encantaría".