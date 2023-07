Bobby Larios habla sobre su supuesta paternidad de Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos

Hace unas semanas se desató una fuerte polémica entre Niurka Marcos y el cantante José Manuel Figueroa cuando éste puso en duda la paternidad de su hijo Emilio, que fue producto de la relación entre la vedette y el productor de telenovelas Juan Osorio. Con respecto a esto, el artista del regional mexicano dio a entender que el padre del joven era el actor mexicano Bobby Larios, quien ahora reaccionó ante estos dichos.

Bobby rompió el silencio y se refirió a las especulaciones sobre su supuesta paternidad del hijo de Niurka, con el objetivo de terminar de una buena vez con los rumores que corren con respecto a este tema. "Sabemos perfectamente bien que no es hijo mío. Emilio cuando llegó a mi vida tenía dos años. Él me veía y me abraza de los pies, y corría. Lo veía y le hacía cariños en su cabecita, chiquito”, aclaró el también cantante en una entrevista brindada para el programa de televisión “Ventaneando” de TV Azteca.

Bobby Larios negó ser el padre de Emilio Osorio.

Bobby Larios dejó en claro que estas situaciones son preocupantes para los hijos y no le parece correcto que se especule con este tipo de cosas porque afectan de sobre manera a los involucrados. Además, aprovechó para cerrar un capítulo con el productor Juan Osorio, a quien en algún momento lo señalaron como el responsable de que el actor quede sin trabajo.

En su momento, Niurka Marcos fue arremetió contra el cantante José Manuel Figueroa por poner en duda la paternidad de su hijo Emilio Osorio.

"He pensado siempre que, a veces, los niños se llevan la peor parte. En este caso es difícil para él, pienso. Lo qué pasó ya pasó. Tampoco lo voy a culpar a Juan Osorio por mucha cosas. Cada quien carga con sus propios fantasmas. Perdoné, hace tiempo, a mucha gente, me perdoné a mí mismo", expresó Larios.

Por otra parte, Bobby habló sobre su padecimiento de cáncer de próstata, enfermedad de la que se ha curado por completo. "Pase por el cáncer hacer dos años y es una cosa que te derrumba, que no sabes. A veces piensas 'a mí nunca me va a pasar', pero si te pasa. Para mí fue una cosa devastadora, que no sabía ni para dónde seguir. No me dieron quimio, me dieron la radioterapia, que fueron casi dos meses de estar diario, porque era un cáncer localizado que me ayudó a eliminarlo. Cada dos años me estoy checando", finalizó el actor.