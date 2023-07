Sara Corrales recuerda los viejos días con Gabriel Soto: contó la verdad

A Sara Corrales y a Gabriel Soto se los vinculó sentimentalmente en muchas ocasiones ya que ambos se dejaron ver muy cercanos cuando eran los protagonistas de la telenovela Mi camino es amarte. A pesar de que eran pareja en la ficción, al parecer también había una suerte de tensión sexual cuando se apagaban las cámaras.

"Sí recibí flores de él, es muy caballeroso y especial. Quiero pensar que es porque le caía bien y le parecía una mujer guapa, pero de ahí a darle luz verde como mujer hay un camino muy largo por recorrer. Nunca salimos a ningún lado. Hubo muchos besos... de los personajes", comentó Sara Corrales, quien nació en Medellín.

Sara Corrales recordó los días felices junto a Gabriel Soto generando una fuerte polémica ya que el actor continúa en pareja con su prometida, Irina Baeva.

La modelo y empresaria de 37 años agregó: "Éramos grandes compañeros, grandes amigos, había una relación muy bonita de trabajo, estábamos juntos 24/7. Es muy fácil malinterpretar las cosas, pero de ahí a que hubiera una relación no. Fue muy caballeroso y muy detallista. Sí me dio flores, era muy especial, pero yo estaba buscando una cosa muy diferente para mi vida, siempre he querido una persona caballerosa, fiel y entregada".

Para finalizar, la protagonista de Todos quieren con Marilyn aclaró: "Creo que ese tema ya está trillado, ya se cerró. Ya aclaramos que no pasó nada. Seguimos hablando un par de veces, porque salieron cosas que nos afectaron. La relación de amistad es muy bonita y espero que siga siempre. Me lo toparé en otro proyecto y no quiero tener problemas con él ni con nadie".

¿Se casarán Gabriel Soto e Irina Baeva?

El actor mexicano se iba a casar con su pareja, Irina Baeva, aunque se terminó posponiendo por los compromisos laborales que ambos tienen para este año. Hubo algunos idas y vueltas en los últimos tiempos, con rumores de crisis y separaciones breves.

Sara Corrales le deseó a Gabriel Soto una relación bonita con Irina Baeva aunque aclaró que "anda desactualizada" y no supo muy bien "qué pasó". Además, aclaró que, aunque hay muchos pretendientes, ella no tiene pareja actualmente ya que tuvo un año muy intenso desde lo laboral. "Quiero viajar, necesito un descanso", finalizó Corrales.