Quién es David Corenswet, el nuevo Superman que llega por Henry Cavill

La era de Henry Cavill como Superman dentro del Universo DC ha finalizado de manera abrupta, más allá de la enorme emoción que el actor conservaba para seguir interpretando al superhéroe y la tristeza que todo esto generó en los fanáticos. En su lugar, los estudios ya tienen elegido a su sustituto: David Corenswet.

Tras varias audiciones y tal como se preveía, David Corenswet fue elegido como el nuevo Superman y protagonizará la próxima película 'Superman: Legacy', pautada para 2025.

David Corenswet es el nuevo Superman, que sustituirá a Henry Cavill.

Con el arribo de James Gunn a DC, una nueva era dio inicio y una de las premisas que se habían propuesto fue hacer un borrón y cuenta nueva, dejando atrás lo hecho por Zack Snyder y reseteando el universo de los superhéroes.

Por esa misma razón Henry Cavill no fue tenido en cuenta, ya que James Gunn apunta a contar la historia de un Superman más joven. La película forma parte del capítulo Dioses y Monstruos, el primer gran proyecto del director.

En este orden, el elegido David Corenswet se impuso a otros talentosos actores como Nicholas Hoult y Tom Brittney en el papel de Clark Kent. ¿Entonces, quién es este nuevo hijo de Kypton que se suma a los estudios?

Se trata de un actor de 29 años -nació el 8 de julio de 1993, en Philadelphia- conocido por su papel como River Barkley en la serie de Netflix 'The Politician'. También participó de series como 'House of Cards' y 'We Own This City'.

David Corenswet cumplirá 30 años el próximo 8 de julio.

El recorrido de David Corenswet dentro de la actuación comenzó cuando era niño, de hecho ya con 9 años participó de algunos cortometrajes. También, participó en producciones teatrales antes de pisar fuerte con la película 'Affairs of State' en 2018, ya profesionalmente.

Es guionista, ama su trabajo pero odia audicionar. Este último punto es clave porque, a pesar de ello, siempre soñó con ser Superman y por eso esta llegada a DC lo debe tener muy emocionado. David Corenswey siempre soñó con ponerse la capa de Superman.

De hecho, en 2019 y como parte de una entrevista con Entertainment Weekly, el intérprete confesó su gran deseo de ponerse la capa del Hombre de Acero. "Me encantaría ver a alguien hacer una interpretación optimista. Me gusta la versión oscura y realista de Henry Cavill, pero me encantaría ver algo muy brillante y optimista en el futuro", lanzó.