Por qué se pelearon Vin Diesel y Dwayne Johnson

Los fanáticos de Rápido y Furioso quedaron sorprendidos después de que Dwayne Johnson anunciara su regreso a la famosa saga para una nueva película que todavía no tiene título ni fecha de estreno. Con esto, dejó en claro haber hecho las paces con Vin Diesel, luego de una resonada pelea mediática.

Para Rápidos y Furiosos X, Dwayne Johnson se mostró en la escena postcréditos y ya daba un indicio de su vuelta. Pero luego llegó la confirmación a través de su cuenta de Twitter, explicando que pudo recomponer su vínculo con Vin Diesel. “El verano pasado Vin y yo pusimos el pasado detrás nuestro”, escribió.

Dwayne Johnson y Vin Diesel, una pelea mediática que tuvo varios episodios.

La pelea entre ambas estrellas surgió desde hace ya varios años, obligando a Universal Studios a encontrar una alternativa para los actores produciendo por ejemplo ‘Hobbs & Shaw’ con Dwayne Johnson mientras se rodaba ‘Fast & Furious 9’ con Vin Diesel. Para esto nos remontamos a 2016.

The Rock había terminado de rodar Rápidos y Furiosos 8 cuando lanzó un duro dardo en Instagram: "Algunos se comportan como hombres íntegros y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto".

Según rumores de ese entonces, Vin Diesel empezó a molestar a su compañero durante el rodaje de ‘Fast & Furious 7’, donde tomó como costumbre llegar el último al set. Se pasaba horas en su caravana e incluso llegó a no presentarse a una jornada de trabajo, algo que siguió ocurriendo en la octava entrega y que ponía especialmente nervioso a Dwayne Johnson.

Los defensores de Vin Diesel buscaron apagar todos estos rumores a la envidia de The Rock por el contrato y la pantalla que tenía el protagonista. Y también tiene sentido ya que, en casa del propio Toretto, las reglas obviamente iban a cambiar.

Para 2021 Vin Diesel salió a dar una fuerte declaración que hacía entender mucho más el orígen del conflicto: “El personaje de Hobbs era difícil de interpretar. Como productor dije: ‘ok, vamos a tomar a Dwayne Johnson, al que se le asocia con el wrestling, y vamos a forzar este mundo cinematográfico, y al público, haciendo que su personaje sea alguien que no conocen’”.

Al escuchar esto, Dwayne Johnson atinó a responder: "Me reí, me reí mucho. Creo que todo el mundo se rió con eso. Y lo dejo así. Y les he deseo lo mejor. Les deseo lo mejor en Fast 9. Y les deseo la mejor de las suertes con Fast 10 y Fast 11 y en el resto de las películas de Fast & Furious que hagan y que serán sin mí".

No obstante, a Dwayne Johnson no le cayó nada bien y no dio el brazo a torcer: "Le dije a él directamente que no volvería a la franquicia. El posteo público de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que sacara a relucir a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Dejalos afuera de esto. Habíamos hablado hace meses sobre esto y llegamos a un claro entendimiento".

Pero la guerra finalmente parece haber llegado a su final, y tras el tweet de The Rock hace unos días finalmente volverán a protagonizar la próxima película de Rápidos y Furiosos. Un conflicto que en su momento explotó, que fue una guerra como en la ficción pero que ahora parece haber llegado a un buen puerto.