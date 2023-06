¿Por qué Lucerito Mijares hizo llorar a su abuela Lucero León?

La sangre no es agua y eso queda demostrado con Lucerito Mijares, hija de los cantantes mexicanos Lucero y Manuel Mijares. La joven ha decidido seguir el camino artístico de sus talentosos padres y ahora debuta como actriz en la obra teatral “El Mago”, donde será la protagonista principal de la producción.

Lucerito comentó que hizo llorar de alegría a su abuela Lucero León al ver los logros que ha conseguido. "Se le salen las lágrimas. No sabe lo que le espera porque yo no le he dicho nada. Todo quiero que sea sorpresa", dijo sobre el papel que interpretará en la obra musical.

Lucerito Mijares interpretará a "Dorothy" y la obra "El Mago" próxima a estrenarse.

"Cada vez que le canto un cachito de una canción se le salen las lágrimas", confesó Lucerito sobre su abuela Lucero León, quien apoyó a su hija Lucero en su carrera desde que era una niña. La hija menor de Manuel Mijares ya ha pisado varios escenarios en los show compartidos con sus padres, conquistando al público con su talento y carisma. Ahora, le toca un desafío importante, que es ser la protagonista principal interpretando el papel de “Dorothy” en la obra musical “El Mago” que se estrenará el 30 de junio en el Teatro Hidalgo en México.

Lucerito Mijares hace llorar a su abuela Lucero León cada vez que le canta un fragmento de alguna canción.

Sin lugar a dudas, tanto Lucerito como su hermano José Manuel son los más grandes orgullos que tienen sus padres, quienes no pierden la oportunidad de demostrar sus sentimientos a través de sus redes sociales. "Mis más preciados regalos, mi hijo e hija maravillosos que el cielo me dio. Mi orgullo más grande en la vida es ser madre de estos dos seres preciosos que me enseñan cada día a ser mejor. Aprender a ser mamá con ellos ha sido la mejor experiencia de mi existencia", escribió Lucero en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Manuel Mijares, quien en febrero pasado viajó a Japón con sus dos hijos y dejó en claro quién es la que manda. "Es la única mujer que me domina, y yo obedezco como debe ser", bromeó el cantante sobre su hija en una entrevista Alberto Peláez para su canal de YouTube.