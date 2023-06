Chiquis Rivera revela que hizo para adelgazar drásticamente

Chiquis Rivera es una de las artistas mexicanas más populares en Latinoamérica, quien está atravesando por uno de sus mejores momentos a nivel personal ya que en mayo pasado, su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, le propuso matrimonio. Además, la intérprete de “Abeja reina”, ha experimentado una sorprendente transformación física adelgazando drásticamente, lo que la hacer verse más saludable que nunca.

Con respecto a su nueva figura, la cantante reveló cómo lo logró. "Hice muchos cambios, primero empezó el cambio mental, reconocer que mi relación con la comida no necesariamente era la más saludable. Yo comía si estaba triste y comía si estaba feliz y comía de más", confesó Chiquis en una reciente entrevista con el medio “People en Español”.

Chiquis Rivera reveló que su cambio fue en varios aspectos.

Así fue que Chiquis Rivera se dio cuenta que esa forma de alimentarse no era la adecuada lo que hizo que cambiara de mentalidad. "Hice un clic en mi cabeza como un estilo de vida", añadió la cantante.

En cuanto a los componentes de su nueva dieta alimenticia dio algunos consejos de que es lo más conveniente ingerir. "Comer lo que quieras, en porciones y es mejor comer más proteína, más verduras, cosas sin tanta grasa, si comes con grasa que sea aguacate, aceite de oliva, cosas que sean grasa buena", señaló la hija de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera luce espléndida con su nueva imagen.

Con respecto a sus nuevos hábitos alimenticios, Chiquis aseguró que no ha dejado de comer, sino que ha racionalizado sus porciones. "Comía mucho y ahora las porciones las mido, no tomo cerveza, refresco, si me comía dos tortillas, ahora me como una, no es de que ya no coma, me gusta disfrutar, soy una mujer de buen diente", expresó la artista.

Chiquis, quien también se encuentra en tratamiento por su problema de tiroides, dejó en claro que ha reducido la cantidad de comida ingerida. "Pero ahora como poquito, ahora es de deja pruebo el pastel, no es de comerme todo el pedazo", finalizó la cantante.