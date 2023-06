Yailin “la más viral” se agarra de los pelos con una conocida conductora

Ha salido a la luz un video en el cual se puede apreciar a Yailin “la más viral” golpeando a la conocida presentadora dominicana Mey Feliz en un salón de belleza. El hecho ocurrió en enero pasado cuando la cantante aún estaba embarazada de su hija Cattleya.

En esa oportunidad, la ex de Anuel AA había denunciado que fue agredida por la conductora, sin embargo, en el video presentado en exclusiva por el programa dominicano “La universidad de la calle”, muestra que es la cantante y su hermana Mami Kim las que golpearon a Mey Feliz, también conocida por su apodo “Fogón”.

En enero pasado la presentadora Mey Feliz fue agredida físicamente por Yailin y su hermana Kimberly.

En el material se observa que primeramente es Yailin la que se acerca a la presentadora y la agrede, para luego sumarse su hermana Kimberly y hacer lo mismo con Feliz, quien se encontraba sentada en una silla arreglándose el cabello.

De acuerdo a los reportes, el incidente, donde aparentemente Yailin se enfrentó con Mey Feliz por supuestamente hablar mal de la cantante, se registró en el salón de belleza “Riva” en Santo Domingo, República Dominicana, el pasado 19 de enero de 2023.

Yailin agredió a Mey Feliz porque supuestamente la periodista habló mal de ella.

En el video se la ve a Yailin estirándole del pelo y golpeándole a Mey Feliz. Luego la madre de Cattleya se separa del tumulto de personas y entra su hermana para agredir también a la conocida presentadora. "Me dieron en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, en los brazos me dieron mucho, el cuello lo tengo inamovible, los golpes que me daban eran con los puños y me rasguñaba", detalló Feliz en la denuncia que presentó en aquel momento ante las autoridades dominicanas.

Según un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana, Yailin también resultó herida. "Tenía múltiples laceraciones en el antebrazo derecho e izquierdo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma", reportó Telemundo. Por su parte, Mey Feliz, dijo que las lesiones que tenía Yailin fueron causadas por sus intentos de detener la agresión de la artista y que nunca fue su intención lastimarla. Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado sobre el video que salió se dio a conocer recientemente.