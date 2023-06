Tras su ruptura, Alejandro Sanz defiende a Rachel Valdés

El cantante español Alejandro Sanz está atravesando por uno de sus peores momentos personales. Hace unos días había enviado un alarmante mensaje donde confesaba que no estaba bien haciendo público los problemas de salud mental que le aquejan. Luego, anunció su ruptura con Rachel Valdés, con quien mantuvo una relación amorosa durante tres años. Ahora, el compositor utilizó sus redes sociales para defender a su expareja por la cantidad de cosas que se dijeron sobre su separación.

El cantante encendió las alarmas cuando desde su cuenta de Twitter envió un mensaje a sus seguidores confesando que estaba atravesando por un mal momento anímico, cosa que causó la sorpresa y preocupación de sus fanáticos. "Estoy triste y cansado, a veces no quiero ni estar", decía una parte del mensaje del artista español.

La semana pasada, Alejandro Sanz preocupó a todos con un alarmante mensaje.

A los pocos días del impactante mensaje de Alejandro Sanz, la prensa española reportó que el intérprete de “Corazón partío” había atravesado una fuerte crisis de pareja con Rachel Valdés, quien habría abandonado la casa donde vivían juntos hace dos semanas.

Asimismo, el diario español “El Mundo” reportó que la ruptura vino de parte de Alejandro, por lo que muchos han responsabilizado a la modelo cubana del mal momento anímico que está atravesando el compositor.

Alejandro Sanz defendió públicamente a su exnovia Rachel Valdés.

Es por ello que ahora Alejandro Sanz salió en defensa de Valdés tratando de detener todo lo que se está diciendo en las redes sociales sobre su ruptura. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble, a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo no tiene que ver con ella", escribió el cantante.

Cabe recordar que Alejandro Sanz y Rachel Valdés confirmaron su relación sentimental a principios de 2020, meses después de que el cantante se separara de su esposa Raquel Perea, madre de sus dos hijos.