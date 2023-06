Michelle Salas aclara si su padre, Luis Miguel, la llevará al altar

Luego de siete años de noviazgo, en el pasado mes de mayo de 2023, Michelle Salas anunció su compromiso con Danilo Díaz. Desde ese momento, han surgido una serie de especulaciones sobre su padre, Luis Miguel, de quien se dice que está alejada desde hace tiempo. Es por ello que la influencer fue cuestionada si será su progenitor la que la lleve al altar o no estará presente en la esperada boda.

Aún no se sabe si Luis Miguel llevará a su hija Michelle Salas hasta el altar.

"La verdad, todavía no lo he pensado sí será mi papá quien me entregue en el altar. Estoy todavía en la nube de lo acaba de pasar; entonces, no sé", expresó Michelle a la prensa.

Ante la pregunta de que, si su padre está invitado a la boda, Michelle fue clara con su respuesta. "Toda mi familia va a estar invitada, así que mi papá también, correcto", dijo Salas.

Si bien Michelle reconoció que está “muy contenta” con su compromiso con Díaz, no brindó muchos detalles sobre la propuesta de matrimonio que recibió y tampoco quiso profundizar respecto a los planes que hay en cuanto a la organización de la ceremonia. "Mi compromiso se los contaré con más detalle, porque fue muy lindo", dijo la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel.

Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz ya están empezando a organizar su boda.

"Estoy viendo propuestas, así que cuando tenga algo más concreto con gusto lo contaré. Todavía estoy en eso, porque entre trabajar y organizar una boda, las mujeres que se han casado saben lo que estoy hablando, es un estrés", aclaró la también modelo.

Michelle Salas se mostró feliz y radiante al hablar de su boda, y aunque no quiso dar muchos detalles, seguramente será un casamiento de ensueño, en la que se espera que también asista su padre, Luis Miguel.