La polémica revelación de un habitante de “La Casa de los Famosos México”

El pasado domingo 4 de junio se estrenó "La Casa de los Famosos México”, donde 14 celebridades convivirán durante 10 semanas en las cuales estarán monitoreados por cámaras y micrófonos las 24 horas de los 7 días de la semana. A pocos días de abrir sus puertas, ya se escucharon polémicas revelaciones por parte de algunos de sus participantes.

Sergio Mayer, Emilio Osorio, Paul Stanley, Raquel Bigorra, Poncho de Nigris, Wendy Guevara, Jorge Losa, Bárbara Torres, Apio Quijano, Ferka, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella y Marie Claire Harp son los habitantes de la casa, y si bien recién hace unos días que está encerrados, algunas de las personalidades ya se han abierto y revelado intimidades que no han pasado desapercibidas por la audiencia.

Apio Quijano reveló que le gustan las mujeres y los hombres.

Los participantes del reality show conducido por Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez, vivieron este martes pasado un momento especial cuando el cantante Apio Quijano, integrante de la agrupación “Kabah”, realizó una polémica revelación sobre sus preferencias, declaraciones que sorprendió a sus compañeros y a la audiencia. "A mí las mujeres y los hombres me gustan. Tener sexo con los dos me gusta", confesó Apio.

Por su parte, su compañero Paul Stanley le hizo una controversial pregunta "¿A quién has amado más: a más hombres o a más mujeres?", cuestionó el conductor, a lo que el cantante respondió con toda franqueza. "He amado de la misma manera", expresó Quijano.

Apio Quijano sorprendió con su explosiva declaración.

Las preguntas sobre las preferencias del artista continuaron por parte de los participantes del reality. "¿En qué momento supiste que eras bisexual?", cuestionó Sergio Mayer.

"Yo tuve muchas novias, tuve sexo con muchas mujeres y yo dije tengo una energía muy femenina pero me gustan las mujeres y como hay muchos hombres straight muy femeninos, y yo dije no, yo quiero un hijo, no sé qué. Yo anduve con María José un buen rato. Como que tienes mucha idea de cuál es tu camino que debe de ser y que dices me gusta ese camino, pero de pronto descubres otros caminos. No me gusta solo el chocolate, me gusta también el helado de fresa", confesó Apio Quijano.

Asimismo, el artista reconoció que nunca había tocado este tema tan abiertamente como lo estaba haciendo dentro de “la casa”. "Y les voy a decir por qué nunca, porque es triste a pesar de que esté tan abierto hoy en día, todo esto tiene un prejuicio negativo y una connotación negativa para la gente y la gente todavía lo utiliza como un insulto", concluyó el cantante.