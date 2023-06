Gerard Piqué y Clara Chía Martí demandan a famoso paparazzi

El ex jugador de fútbol Gerard Piqué y su novia Clara Chía han demandado al famoso paparazzi español Jordi Martín por acoso. La demanda al colaborador del programa “El gordo y la flaca” de Univision fue interpuesta el 10 de mayo y ayer 7 de junio fue presentado el caso ante un juzgado en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

En el documento presentado por el empresario, éste solicita una orden de alejamiento para que Jordi Martín mantenga una distancia de 3 mil metros de él y su novia. Asimismo, Gerard Piqué denunció que el reportero gráfico les tomó una foto desde una zona privada, en un estacionamiento ubicado en las cercanías de la oficina donde trabaja el ex deportista. Sobre esto, el periodista ha negado que haya ocurrido eso y aseguró que solamente trabaja en espacios públicos.

La pareja interpuso una orden de alejamiento para el paparazzi Jordi Martín.

Jordi Martín, quien llegó a los juzgados de Barcelona junto a su abogado Ricardo Abía, ha cubierto desde hace años sobre la vida de Piqué y la cantante colombiana Shakira. Sobre esto, el periodista dejó en claro el porqué del conflicto que mantiene con el fundador de “Kosmos”. "No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira", expresó el fotógrafo al diario “La Vanguardia”.

Gerar Piqué y Clara Chía demandaron al periodista español Jordi Martín por acoso.

Lo cierto es que el juez Miguel Ángel Tabares Cabezón determinó que Jordi Martín solo estaba haciendo su trabajo cubriendo una figura pública, por lo que prevaleció el derecho a la información. De acuerdo a lo reportado por el medio “Europa Press”, Gerard Piqué retiró su orden de alejamiento, aunque la de su novia Clara Chía Martí sigue en vigencia debido a que no es considerada una figura pública. La joven relacionista expuso que se vio emocionalmente afectada con la persecución mediática por lo que ahora, Jordi deberá mantener una distancia de mil metros y no de 3 mil como lo habían solicitado en un principio.

El periodista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a la opinión pública. "Nunca es agradable pisar un juzgado y más cuando a uno le quieren privar de ejercer su labor informativa", escribió Jordi Martín en su cuenta de Instagram.