Un reencuentro esperado y polémico: la hija de Natti Natasha fue a ver a esta persona a prisión

Luego de varios éxitos artísticos y de haber abierto algunos restaurantes en Estados Unidos, la vida de Natti Natasha empieza a mejorar. Sin embargo, no puede olvidar que su esposo y padre de su hija, Vida Isabelle, está preso en Carolina del Norte, lo cual hace muy difícil el día a día para ella y para su joven hija.

La beba llevaba un año sin ver a su padre ya que Raphy Pina enfrenta una sentencia de tres años y cinco meses de cárcel. Luego deberá someterse a tres años de libertad supervisada y deberá abonar una multa de 150 mil dólares. El motivo fue la posesión ilegal de un arma de fuego.

Natti Natasha junto a su familia, Raphy Pina y la pequeña Vida Isabelle.

Natti Natasha y su hija visitaron a Raphy Pina en la cárcel

El pasado sábado 3 de junio, Natti Natasha y Vida Isabelle fueron hasta la prisión y por fin se reencontraron con Raphy Pina.

"Aquí mi Ma y yo le mandamos un besito a todos y le dejamos saber que luego de un año, tanto yo como mis hermanos y Ma' pudimos tener contacto con PA y nos besamos abrazamos reímos y jugamos", escribió la cantante de 36 años en la cuenta oficial de Instagram de su hija que obviamente es manejada por los padres.

Por su parte, Pina también utiliza Instagram con frecuencia a pesar de su situación, por lo que en su cuenta oficial subió una publicación con una foto suya cuando ingresó a la prisión y una canción de fondo.

La acompañó con el siguiente mensaje: "Ayer por primera vez desde que entré aquí, abracé a mi familia y a @queenvidaisabelle que jamás pensé que cuando me viera le dijera a su MaMa Papáaaa.... increíble cuando el amor es puro y leal. Mami, VP, Mia, Chingui, Monty son unos campeones, que fuerza me transmiten".

Finalmente, le agradeció a todos aquellos que lo siguen apoyando en esta difícil situación: "Gracias a todos los que siguen en oración y vibras positivas en todo esta prueba. Son más de 7 millones de seguidores en mis cuentas que agradeceré SIEMPRE por sus buenos deseos y el amor que tienen con mi familia y amigos tan especial".

Tanto en su publicación como en la que realizó Natti Natasha, los admiradores de ambos los apoyaron y les dejaron buenas vibras.

Vida Isabelle ya había pasado su cumpleaños sin la presencia de su padre. El pasado 22 de mayo celebró sus dos años de vida y la intérprete de "Sin pijama" y "No me acuerdo" le realizó una fiesta, aunque obviamente Raphy Pina no pudo estar presente.