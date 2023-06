Así luce hoy Tom Welling, el protagonista de Smallville, a 22 años de la serie

Tom Welling saltó a la fama en 2001 al protagonizar la popular serie de Smallville, una tira que desarrolló las aventuras de un juvenil Superman en su pueblo de origen. Quedó en el recuerdo como una de las ficciones más importantes del superhéroe, con varios adeptos alrededor del mundo que hoy la recuerdan.

Smallville contó con un total de diez temporadas, llegando a su final en 2011 y con un total de 217 episodios. Tom Welling se puso en la piel de Clark Kent, descubriendo su naturaleza kriptoniana hasta convertirse en el Superman que todos conocemos.

Y su papel será recordado por siempre ya que fue uno de los mejores actores que logró vestir el traje azul y rojo. Además de esto, tenía una gran calidad interpretativa, sin olvidar que logró cautivar al público femenino por su porte físico y buen aspecto.

Tom Welling tuvo un papel crucial dentro de la serie ya que, además de ser el actor, también tuvo mucha injerencia dentro de la dirección ya que participó como director creativo en algunos episodios.

Es cierto que, en parte, el artista sufrió la llamada "maldición de Superman", la cual decía que iba a estar encerrado en su rol de héroe para siempre y que eso marcaría su carrera. Si bien esto tiene una gran verdad, lo cierto es que de todas formas siguió trabajando en la industria.

Pasó por la serie Lucifer (2017) y The Winchester (2022) e hizo roles en películas como Parkland (2013), Draft day (2014) y The choice (2016). En 2020 volvió a tomar el rol de Clark Kent en el Arrowverso, para Crisis en Tierras infinitas, pero fuera de ello no tuvo otros papeles destacados.

Hoy, a los 46 años, Tom Welling está mejor que nunca. Actualmente, se dedica casi de lleno a su familia, aquella que forjó junto a su mujer, Jessica Rose Lee, y sus dos hijos: Thompson, que nació en 2019; y Rocklin Von, que llegó a este mundo en 2021.