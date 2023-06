Mariazel preocupa tras ser hospitalizada de urgencia

La querida conductora Mariazel preocupó a sus fans luego de que este sábado 3 de junio a la madrugada compartiera a través de sus redes sociales que fue hospitalizada de urgencia por un cuadro de intoxicación.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora, nació en España y siendo una niña aún llegó a México, donde se inició en los medios de comunicación ganando popularidad en el programa “Me caigo de risa”, para luego incursionar en la actuación y conducción, lo que la convirtieron en una de las figuras favoritas de la audiencia.

Mariazel fue hospitalizada de urgencia, pero ya se encuentra recuperada.

Mariazel fue hospitalizada por una intoxicación

En la madrugada del sábado, Mariazel disparó las alarmas al compartir en sus historias de Instagram una imagen en la cual se la ve en un hospital, con una bata azul y con un suero inyectado al brazo, lo que preocupó de sobre manera a sus millones de fanáticos.

"Creo que ya no voy a volver a comer camarones", fue la frase que escribió Mariazel para acompañar la imagen que compartió, dejando en claro que su internación se dio a causa de una intoxicación por consumir frutos de mar.

Horas antes de que sea hospitalizada de urgencia, Mariazel había compartido fotografías desde las playas de Veracruz junto a su hija Laia, lugar donde están pasando unos días, aparentemente sin la compañía de su pareja el actor Adrián Rubio, quien no se ha pronunciado aún con respecto al estado de salud de la presentadora.

Mariazel sufrió una intoxicación al consumir frutos de mar.

Mariazel contó lo que le pasó

Luego de pasar la noche en el hospital, Mariazel le contó a sus fans que le pasó. En dos videos que compartió, la conductora explicó que luego de haber consumido camarones se empezó a sentir muy mal y que hasta se llegó a desvanecer por la deshidratación que tenía.

"Pedí un médico, pero pues me dijeron que tardaría un poquito, me empecé a deshidratar, llegó un momento en que me desvanecí, tuvieron que llamar a una ambulancia, a mí lo que me preocupaba era Laia, porque venimos ella y yo, pero hubo una familia que se portaron divinos, no nos dejaron, se subieron a la ambulancia con nosotras, estuvieron en urgencias todo el tiempo", relató la Mariazel.