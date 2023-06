La inédita confesión de Ryan Gosling para Eva Mendes

La vida de los actores siempre tiene a los sentimientos a flor de piel, ya que deben de dar todo de sí para interpretar un papel, y también pueden tener revelaciones para su vida personal gracias a este trabajo. Así le pasó a Ryan Gosling, que hizo una inédita confesión para su pareja, Eva Mendes, en este sentido.



La pareja ya lleva más de 10 años juntos y tienen un manejo muy particular de su relación cuando se muestran públicamente, reduciendo el contacto al mínimo. Sin embargo, han explicado que lo hacen ya que atesoran tanto su vínculo que prefieren mantenerlo en privado, sin ningún tipo de continuación mediática apoyada en imágenes.



Ambos se conocieron en el set de filmación de la película The Place Beyond the Pines, dirigida por Derek Cianfrance y estrenada en 2012, donde Ryan encarnó al piloto de motos Luke Glanton, mientras que Eva le puso la piel a Romina, su ex amante que acaba de dar a luz al hijo de ambos en secreto. Esa experiencia caló hondo.







En una reciente entrevista con la revista GQ, Gosling dio una declaración inédita que se tomó pudo tomar casi como una confesión. “No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella”, exclamó.



El filme contó las desventuras de estos padres y su recién nacido en circunstancias bastante duras, pero para el actor, de alguna forma no era algo tan malo. “Hubo momentos en los que fingíamos ser una familia y realmente no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que esta sería una vida que tendría mucha suerte de tener”, reconoció.



Desde allí, todo es historia para la pareja de artistas, que apostaron al amor con todo su corazón y trajeron al mundo a dos niñas. Sin embargo, "no nos conocimos en el set, la magia empezó mucho antes”, fue algo que Mendes dejó en claro en sus redes sociales.







La decisión que ambos tomaron de transitar su historia de amor fuera de las cámaras no eclipsa el orgullo que Ryan siente por tener a la mujer de su vida a su lado. “Sé que estoy con la persona con la que estoy destinado a estar. Lo que busco es que sea Eva Mendes, no hay nada más que esté buscando,” exclamó.



Es difícil tener un amor a primera vista en estos tiempos que corren, pero que un trabajo te permita no solo conocer a tu media naranja y hasta proyectar un futuro, incluso familia, eso ya es otro nivel.