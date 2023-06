En qué lugar celebró su cumpleaños 17 Shiloh, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie

Las celebridades pueden optar por ciertas excentricidades gracias a su estatus y a su poder adquisitivo, haciendo a lo grande lo que todo el mundo puede hacer. Un ejemplo de esto es Shiloh, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, por el lugar donde celebró su cumpleaños número 17.



Fruto del amor que, alguna vez, se tuvieron ambos actores, la adolescente nació el 27 de mayo de 2006 en Swakopmund, Namibia. Es la primera hija biológica de Jolie, ya que antes de ella había adoptado a Maddox, Pax y Zahara.



Debido a que su madre debía asistir a un evento, Shiloh y Zahara, que siempre la acompañan a cual presentación deba hacer, también lo hicieron, moviéndose hasta una de las tantas islas que componen el Caribe.







Angelina estuvo presente en el Festival Literario Internacional Calabash en Treasure Beach, St. Elizabeth, Jamaica. Es que también incursionó en la literatura, luego de lanzar dos libros: “Notes from My Travels: Visits With Refugees in Africa, Cambodia, Pakistan and Ecuador in 2003" y “Know Your Rights and Claim Them”, y fue celebrada en dicha ceremonia.



Este festival es un lugar privilegiado para el intercambio cultural y el descubrimiento de nuevas historias, según la web de Radio Jamaica. Es por eso que quiso compartir con sus pequeñas a su lado, y más aun en un día tan importante para ella también.



Por supuesto que sus hijas estuvieron con ella, pero no solo en la gala, sino que también se tomaron el tiempo para pasear y recorrer los pequeños mercados locales, así como también charlaron con la gente que se les acercó.







Shiloh se paseo con una sonrisa, manteniendo el look del cabello rapado, que mantuvo a modo de apoyo a la lucha por la libertad de las mujeres iraníes y que la hace más parecida a su padre.



En el evento al que acompañó a su madre, mostró un atuendo casual, con una remera negra oversized, shorts de jean y zapatos sport. Y es que más allá de ser un año mayor, sigue siendo una jovencita.