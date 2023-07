El video que Talina Fernández pidió que se muestre tras su muerte

El pasado miércoles 28 de junio de 2023, el mundo del espectáculo sufrió una pérdida enorme. La conductora Talina Fernández murió a los 78 años de edad luego de padecer de leucemia. Tras la sorpresiva noticia de su partida, sus allegados dieron a conocer una instrucción que dejó la también actriz para cuando muriera.

Y es que cuando Talina trabajó en el matutino “Sale el Sol” con Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, le pidió que le hiciera un video y que lo diera a conocer cuando haya muerto, por lo que el productor de televisión cumplió con la voluntad de la famosa y compartió públicamente el material.

Talina Fernández fue una de las conductoras más reconocidas de la industria del espectáculo.

"Comparto este video a petición de Talina. 'Súbanlo a la red cuando haya trascendido', me dijo en la Navidad del 2020. 'Calma Tali, para eso faltan muuuuchos años…'", mencionó Tovar en la publicación.

En aquel momento, durante la cena navideña junto a todo el equipo del programa de Imagen TV, la presentadora dio un conmovedor mensaje. "Termino este año con una alegría nueva en mi corazón. Cuando uno piensa que ya se acabó y que ya no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes, liderado por Andrés Tovar y me llevan, y me acogen en su grupo, ya muy hecho de mucho tiempo, y me tienen la paciencia, me dan el brazo para no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas, en sus vidas, y no tengo más que agradecimiento", expresa Fernández en el video.

Talina Fernández falleció a los 78 años de edad.

"De repente estoy viva otra vez, y, de repente, tengo nuevos amores. Y no sabía que mi corazón que ya estaba ahíto de amor, de tantos años de haber amado tuviera cupo para tantas personas. Los amo, gracias por su aceptación", finaliza el audiovisual.

Mira el video

Asimismo, Andrés Tovar le dedicó unas emotivas palabras de despedida a la gran conductora Talina Fernández. "Sabía que me dolería tu partida, pero hasta hoy no sabía qué tanto. Solo tengo palabras de agradecimiento profundo para ti. Millones de gracias por tu confianza, tu generosidad, tu cariño, tus enseñanzas, tu profesionalismo, tus porras y tu sonrisa. Honrado de haber compartido profesionalmente con un pilar de la TV en español, pero sobre todo por haberme considerado tu amigo. Descansa en Paz. Dios contigo y tu familia, siempre", expresó el productor televisivo.