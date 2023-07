Daniela Álvarez: “amo recordar que podía saltar”

Daniela Álvarez es una persona que inspira y sorprende con la actitud que tiene hacia la vida. La exreina de belleza colombina es un ejemplo de lucha y superación, y esto queda claro con la imagen que publico el jueves pasado en sus redes sociales recordando un pasaje de su historia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió unas fotos de una campaña publicitaria realizada en el año 2019, en las que aparece con un bikini blanco, calzados deportivos y una raqueta de tenis en la mano. "Lo que más me gusta de estas fotos es recordar que podía saltar", comenzó escribiendo Daniela para acompañar las imágenes.

También dejó en claro que no le tema a los retos que le pone enfrente la vida. "Hoy me cuesta más trabajo moverme pero me gusta el reto de esforzarme todos los días para conseguirlo", continuó Álvarez.

Daniela Álvarez compartió una campaña publicitaria que realizó en 2019, antes que le amputen una pierna.

Hace tres años, debido a complicaciones que le generaron una isquemia, debieron amputarle una pierna, sin embargo, lejos de dejarse caer, la barranquillera de 36 años, salió adelante, lo que le valió el respeto y admiración de todos por la fortaleza y humildad demostrada por Daniela. Es así, que hoy sigue su vida, disfrutando al máximo los momentos que le toca vivir, así como también los retos profesionales y emprendimientos que asume.

Asimismo, en la publicación Daniela reflexionó sobre los cambios que tuvo. "Mi cuerpo también cambió, el músculo de la pantorrilla de mi pierna derecha se atrofió por la falta de oxígeno que dañó el nervio, pero ya lo estoy recuperando", afirmó.

Daniela Álvarez es un ejemplo de fortaleza y superación.

Lo cierto es que Daniela ha podido superar ese difícil momento, y sin descanso ha trabajado en su recuperación física adaptándose a la prótesis. Hoy con varios proyectos laborales, entre los que se encuentra su Fundación Daniela Álvarez, que se dedica a empoderar a las personas con discapacidad física, la modelo colombiana no detiene su marcha y sigue persiguiendo sus sueños.

Daniela terminó su mensaje en Instagram con una frase que demuestra que a pesar de los obstáculos, ha conseguido cosas importantes en su vida. "Y bueno tantos cambios en general, pero lo que más me gusta y me hace feliz es que he logrado tantas cosas", finalizó Daniela Álvarez.