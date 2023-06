Un pionero del reggaetón muere violentamente y Daddy Yankee le rinde homenaje

La violenta muerte de Neftalí Álvarez Núñez, más conocido como Pacho “El Antifeka”, quien además fue uno de los pioneros del género, ha dejado conmovido al mundo del reggaetón en Puerto Rico.

Así, Daddy Yankee, uno de los más grandes exponentes de la canción urbana, utilizó sus redes sociales para rendirle homenaje a Antifeka. "No soy quien para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente de que usted siempre me trató con respeto aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad", escribió en su cuenta de Instagram el “Big Boss” junto a una foto del fallecido artista.

Con esta imagen Daddy Yankee rindió homenaje a "El Antifeka".

Asimismo, Daddy Yankee expresó su dolor y reconoció el tipo de persona que fue “El Antifeka”. "Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera", agregó el reguetonero.

Según lo reportado por el medio puertorriqueño “El Nuevo Día”, el jueves pasado encontraron el cuerpo sin vida de “El Antifeka”, de 42 años de edad, dentro de un auto estacionado en un centro comercial de la ciudad de Bayamón. Además, el diario informó que en el lugar se habían encontrado casquillos de balas de rifle y de pistola.

Por otra parte, la policía señaló que la víctima se encontraba en el lugar porque tenía una cita médica, cuando de pronto se produjo el tiroteo. Según las autoridades, los motivos de la violenta muerte del músico estarían vinculados a las drogas, aunque esta versión no se ha confirmado aún mientras siguen las investigaciones del caso.

Farruko también lloró la muerte de "El Antifeka".

Según informó la Agencia EFE, el cantante tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Armas y el FBI, hace dos meses atrás, había realizado un allanamiento en su vivienda.

Otros representantes del género urbano también exteriorizaron su dolor a través de las redes sociales por la muerte de “El Antifeka”. "Descansa en paz. Brother no hablábamos todo el tiempo, pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios, de intentar ser mejores personas, de aprender a ser justo, siempre fuiste líder y hermano Dios tenga misericordia y le de fortaleza a tu familia", escribió el cantante Farruko en su perfil de Instagram.

“El Antifeka” nació en Puerto Rico en 1981, y era considerado como uno de los pioneros del reggaetón, género en el que incursionó desde su adolescencia y en el que se hizo conocido gracias a su dúo “Pacho & Cirilo". Cabe destacar que la amistad con Daddy Yankee data de aquella época en las que ambos cantantes comenzaban sus carreras artísticas.