Raúl González se “desmayó” en pleno programa en vivo

En una de las emisiones de la semana pasada del programa “Despierta América” de Univision, la audiencia se llevó un gran susto ya que Raúl González, uno de sus conductores favoritos del público, cayó inesperadamente al suelo. Ante el “desmayo” del carismático venezolano, el Doctor Juan Campos y Karla Martínez, quienes estaban a su lado, acudieron de inmediato en su ayuda, así como también la cardióloga Doctora Ana Viamonte, quien estaba de invitada al matutino.

Para los fans que se preocuparon por lo sucedido, solo duró unos segundos ya que luego de que Raúl González se desplomara en el piso, llegó la aclaración de que se trataba de una actuación que tenía como objetivo enseñar a la audiencia cómo reaccionar en este tipo de situaciones.

Mientras en el matutino "Despierta América" presentaban a una invitada, Raúl González cayó al piso repentinamente.

Raúl González tiene como característica ser una persona alegre y positiva, pero en esta ocasión demostró que también tiene un gran talento para escenas dramáticas como la que llevó adelante en pleno programa en vivo. "Hoy vamos a aprender a cómo dar primeros auxilios, si esto nos sucede en la vida real", explicó la presentadora Karla Martínez introduciendo el tema para que la especialista Ana Viamonte proceda con la lección, mientras que Raúl González seguía simulando el desmayo durante la clase de resucitación cardiopulmonar (RCP).

Afortunadamente fue una escenificación para explicar como se realiza resucitación cardiopulmonar (RCP).

Los usuarios de redes sociales reaccionaron ante la escena tan realista que protagonizó González, que realmente preocupó a los seguidores en un principio. "Hasta yo me asusté cuando Raúl se desmayó", "oh, Dios yo pensé que le pasó algo", "yo pensé que había sido real", "esto sirve de mucho", "¿Está actuando? No se notó", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La actuación de Raúl González, quien está en perfectas condiciones de salud, tuvo como fin informar y enseñar, ya que en estos casos, la rápida reacción puede salvar una vida.