Qué fue de Emily Osment, la mejor amiga de Miley Cyrus en Hannah Montana

La carrera de Emily Osment pasó uno de los mejores momentos en los 2000. Siendo una actriz juvenil en potencia, todos la recuerdan por su papel de Lilly Truscott, la mejor amiga de Miley Stewart, interpretada por Miley Cyrus, en la exitosa serie de Disney Hannah Montana.

Pasaron muchos años desde entonces. De hecho, desde que se emitió el último episodio de Hannah Montana fueron 12 años, y si bien todos saben la carrera que le deparó a Miley Cyrus, ahora nos centraremos en la vida de Emily Osment.

Emily Osment junto a Miley Cyrus en Hannah Montana de Disney.

La joven que hoy tiene 31 años viene de una familia de artistas. Su padre Eugene también es actor, pero muchos recordarán más a su hermano: Haley Joel Osment, el niño protagonista del exitoso film El sexto sentido.

La actriz debutó a finales de los '90, y además de su papel en Hannah Montana (2006-2011) también pasó por películas como Spy Kids 2 y Spy Kids 3-D. Tras su paso por Disney, protagonizó producciones como Cyberbully (2011), Kiss Me (2014) o Love Is All You Need? (2016).

Pero su costado más destacado se dio a través de series como Young & Hungry (2014-2018), Mom (2015-2016), The Kominsky Method (2018-2021), Pretty Smart (2021) o Young Sheldon (2022).

Emily Osment también se dedica a la música, habiendo siendo parte de algunas bandas sonoras de Disney. En 2009 lanzó su primer álbum corto llamado All The Right Wrongs, de interesante recepción. Al año siguiente llegó Fight or Flight, su primer álbum de estudio.

Miley Cyrus y Emily Osment siguieron siendo amigas en la vida real.

Hace ya varios años que bajó su boom juvenil, pero aún así siguió vinculada al mundo de la música y la actuación hasta la actualidad. Incluso también es cantautora solista, utilizando el pseudónimo de Bluebird.