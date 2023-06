Chayanne le cumple el sueño a una fanática que padece una grave enfermedad

Los artistas famosos pueden convertirse en una especie de incentivo para aquellas personas que están atravesando por momentos difíciles. Esto es lo que ocurrió con una fanática de Chayanne, quien está batallando contra el cáncer y su estado de salud es muy delicado. La señora, que es una gran admiradora del puertorriqueño, le escribió al cantante con la ayuda de su hija, Tania Hernández.

Lo cierto es que la señora le envió un mensaje a Chayanne, y el famoso artista le contestó, cumpliendo de esta manera el sueño de la mamá de Tania, que era tener contacto con su máximo ídolo.

La señora fanática de Chayanne le envió un mensaje y el puertorriqueño le respondió.

"Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira. Chayanne", le contestó el intérprete de “Tiempo de vals”.

Tania le dio la noticia a su madre de una manera especial. Llegó a su casa con la respuesta de Chayanne en su teléfono. "Aquí mi mamá. No sabía nada y estábamos tratando de disimular la emoción. Ayer tuvo su séptima quimioterapia y hoy recibe esta bella noticia", mencionó Hernández para acompañar el video que publicó en su cuenta de TikTok.

Cuando la señora vio el mensaje no pudo contener la emoción. "Mira lee", le dijo su hijo entregándole en su mano su teléfono móvil.

La fanática no podía creer que Chayanne le haya respondido su mensaje.

El momento se llenó de emoción por lo que la señora no pudo contener las lágrimas. "Mis lentes… ¡Chayanne! ¡Me escribió!", gritó la señora. "¡Me va a llevar Chayanne! ¿Cuándo, cuándo, cuándo me va a llevar Chayanne? Yo sabía que no me iba a dejar mi Chayanne", expresó la fanática.

La fanática no podía creer lo que estaba ocurriendo. "La reunión va a ser cuando ande de gira por aquí. Sí, sí, yo lo espero. Te amo, te amo más ahora. Chayanne, gracias. No te olvides de mi cobija para que yo me duerma y despierte contigo, mi vida. Aquí están tus nietas, tu hija. Gracias Chayanne, te amo más, más te voy amar. Papucho, de papuchos. ¡Me contestó!", expresó emocionada la señora.

Por su parte, Tania Hernández también aprovechó a agradecer a todos los que enviaron fuerza para que el sueño de su madre se convierta en realidad. "Gracias a todos por su amor y su apoyo. Muchas gracias Chayanne por esta felicidad y ánimos para seguir. Gracias Chayanne, gracias a la gente por apoyar a mi mamá", dijo.