Angélica Vale defiende a Luis Miguel luego de que Aracely Arámbula lo tilde de “cucaracho”

Luego de que hace unos días Aracely Arámbula haya tildado a su expareja Luis Miguel de “Rey cucaracho”, Angélica Vale salió al paso a defender a “El Sol de México”. La hija de Angélica María y el intérprete de “La Incondicional” fueron vecinos cuando ella era una niña y ambos vivían en el país azteca. La artista aseguró que su padre Raúl Vale y Luisito Rey se llevaban muy bien. "Cada vez que había pachanga en casa de Mickey a mí me llevaban. Yo estaba con Mickey y Jaime Camil", dijo al programa “Sale el sol” de Imagen TV.

Vale, quien reveló que Luis Miguel la recibía en su camerino cuando ella asistía a sus shows, cree que el cantante no merece ser tachado de “cucaracho”. "Cada vez que lo veo me saluda. Se lo agradezco en el alma, porque sabemos que no es fácil. Conmigo Luis Miguel ha sido un señor y un caballero, adorable siempre", aseguró la actriz mexicana.

En un evento público realizado en un teatro, Aracely Arámbula se refirió a su expareja y padre de sus hijos tildándolo de “Rey cucaracho”, lo que provocó el alboroto y aplausos entre los asistentes.

Sobre el comentario realizado por Aracely, Vale dijo que se puede sacar de contexto porque no estaban presentes en la conferencia dictada por Jorge Lozano. "Lo podemos sacar de contexto porque no estábamos oyendo la conferencia que estaba dando este cuate", expresó Vale. "Mamacitas, si yo salí del 'Rey Cucaracho', ustedes pueden salir de cualquier muchacho", había dicho Arámbula en el mencionado evento.

"Yo creo que estaban hablando de los cucarachos y ella se divirtió. Sí la conozco, que por cierto es mi 'consuegra'. Ya quedamos con presentar a Angélica con alguno de los dos niños, vamos a ver con cuál pega", bromeó Angélica Vale refiriéndose a los hijos de la actriz de telenovelas y el cantante.

Asimismo, Angélica piensa que Arámbula no quiso insultar a Luis Miguel y aseguró que pudo haberse sacado de contexto sus palabras. "Yo creo que lo sacaron de contexto. Es el papá de sus hijos, tampoco… lo dijo en divertida", aseguró Vale.