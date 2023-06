William Levy recibe una inesperada visita en el set de grabación de su nueva telenovela

Luego del gran éxito que tuvo a nivel global “Café con aroma de mujer”, producción que protagonizó en Netflix, William Levy se convirtió en uno de los galanes más cotizados de la industria, al que se le abrieron varias puertas como por ejemplo su papel estelar en la serie “Montecristo”, que grabó en España donde lo consideran toda una celebridad. Ahora, el cubano está trabajando en su nueva telenovela “Vuelve a mí” junto a la actriz Samadhi Zendejas, y recientemente, en el set de grabación de esta nueva producción, recibió una inesperada visita de una persona muy especial para él.

William Levy y Samadhi Zendejas protagonizan la telenovela "Vuelve a mí".

Y es que su hija Kailey le dio una hermosa sorpresa al actor. "Y mientras yo teniendo visita VIP en los estudios. La Princesa de Papi, mi niña hermosa, que lindo siempre que compartimos tiempo juntos. Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas. Tu apoyo inalterable y tu afecto se ha convertido en la luz que me guía", escribió William en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe remarcar que estas palabras del galán fueron tomadas por muchos de sus seguidores como una indirecta a su expareja y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, quien hace unos días publicó un mensaje de desamor a través de sus historias de Instagram.

William Levy recibió la inesperada visita de su hija Kailey en el set de grabación de su nueva telenovela.

"Mientras que hay otros que no me entienden completamente o me aprecian, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, aun cuando otros no pueden verlo. Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro", continuó Levy.

El actor finalizó el emotivo mensaje a su hija con una frase que dejó expectantes a sus fanáticos. “Próximamente proyecto juntos”, concluyó William Levy, dando a entender que en un futuro cercano, padre e hija compartirán cuestiones profesionales.