Rodner Figueroa revela su fórmula para mantener una relación duradera

El comunicador Rodner Figueroa estuvo presente en el estreno de la película “Indiana Jones and the Last Crusade”, acompañado de su pareja Ernesto Mathies. En un encuentro que tuvo con la prensa, el venezolano confesó que está pasado por un gran momento personal y profesional, en el que no necesita del respaldo de la televisión.

"Ando feliz porque estoy lanzando mi colección de moda nueva y la voy a presentar en Rhode Island. Acabo de presentar la alfombra de los Premios tu Música Urbana, como empresario también con mi marca de café ‘Cinco Gotas’ y acabo de salir en Times Square, en Nueva York, y lo que más me gusta de esto es que salgo como Rodner Figueroa y no que venga respaldado por ninguna empresa de televisión sino gracias a la carrera que yo construí", dijo el comunicador a “Mezcal TV”.

Rodner Figueroa y Ernesto Mathies llevan 11 años de relación amorosa.

"No es que me vaya bien en todo. Yo creo que simplemente como estoy alineado con una energía en el que no hay ningún tipo de negatividad, creo que Dios me está abriendo las puertas una a una", continuó Rodner.

Asimismo, Figueroa dijo que para que todo fluya uno debe estar en paz con uno mismo. "El secreto para alinearte está en ser la misma persona que piensas, con la misma persona que actúas, con la misma persona que sientes, mente, corazón, acción. Yo creo que cuando tú estás en esa sincronía, todo fluye", dijo el empresario.

Ronder Figueroa está seguro de que la clave para mantener una relación duradera está en ceder.

Para finalizar, Ronder reveló su fórmula para mantener una relación duradera como la que tiene con Ernesto Mathie, su pareja desde hace más de 10 años. "Una relación no siempre es el cincuenta-cincuenta por ciento, algunas veces tú tienes que poner más del cincuenta por ciento, pero siempre que esté basado en el respeto, en el amor y en la comunicación ahí hay una garantía de momento, de que todo va a ser en positivo, porque siempre hay que ceder, hay que pedir pero hay que ceder", expreso el venezolano.

Figueroa también agregó que es lo que más le cuesta dentro de la pareja. "El reto que más me cuesta trabajar a mí en la relación es la paciencia, porque yo soy una persona extremadamente impaciente. He aprendido que uno propone, pero Dios dispone y sobre todo evitar resistencia. Cuando tú te resistes a algo creas una tensión que no permiten que las cosas fluyan; déjate fluir, déjate llevar y confía en Dios que todo te va a salir bien", dijo el fashionista.