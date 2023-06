Becky G fue confundida con una empleada de la empresa que es accionista y así fue su reacción

Recientemente la cantante mexicoamericana Becky G protagonizó un bochornoso momento cuando en una reunión de la junta directiva de la empresa en la que es accionista la confundieron con una empleada de la firma. Sin embargo, la artista reaccionó con altura, dando muestras de grandeza y madurez.

Becky G es accionista del Club Angel City FC, un equipo de California que forma parte de la Liga Nacional de Soccer Femenino de Estados Unidos. En una reunión de trabajo, la cantante pasó por un incómodo momento luego de cruzarse con uno de los asistentes a la reunión.

"Entré a esta sala y un caballero ya mayor se topa conmigo y me tumba encima su cerveza", comenzó contando Becky G durante la conferencia “Creative Artists Agency's Amplify” celebrada en California.

"Entonces el hombre me dijo algo así como que: '¿Trabajas aquí?', continuó relatando la cantante interprete del éxito “Chanel”, en colaboración con Peso Pluma.

Con mucha altura, la cantante quien tiene en su haber más de dos mil millones de reproducciones de sus músicas y es una de las máximas exponentes del género urbano, reaccionó sin ninguna intención de armar un escándalo, todo lo contrario.

"Yo estaba como que, me dolió a gusto. Me encantó sentirme así porque no podía esperar a soltar la bomba que le iba a soltar. Le dije: 'No, de hecho yo también soy una de las inversionistas. Y él se quedó como que ' ¿Oh?'", explicó la artista.

"No puedo esperar a seguir estando presente en espacios como ese y soltar bombazos a la gente que digan ¡toma! Tenemos oportunidades y una enorme responsabilidad de estar ahí por nuestras comunidades", reflexionó Becky G.