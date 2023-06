Maxi Iglesias aclaró cómo fue su incidente con un taxista

Maxi Iglesias retomó la polémica en el programa Así es la vida y salió a aclarar cuál había sido su problema con un taxista.

El lunes 26 de junio se estrenó en Telecinco el programa Así es la vida con un invitado de lujo: Maxi Iglesias. Esta propuesta es nuevo programa que ofrecerá cada tarde la última hora de los grandes temas de interés social y del mundo de los famosos.

Maxi Iglesias es un actor y modelo español conocido por interpretar a Cabano en la serie juvenil "Física o química", a Max en la serie"Velvet", de Antena 3, y a Víctor en la serie de la misma plataforma "Valeria".

En este sentido, el actor ha estado encantado de participar en la primera edición donde charló abiertamente con la presentadora Sandra Barneda sobre sus actuales proyectos para este año, y aprovecho para aclarar un episodio que le hizo mucho daño hace unos días.

Hace un par de semanas, un taxista y un streamer narraban que un compañero de profesión habría tenido una discusión muy fuerte con Maxi Iglesias en su vehículo, en la calle de Serrano, en Madrid.

Según contó el taxista, el conductor del vehículo se habría visto forzado a expulsar al actor del automóvil en plena calle. Explicaron que Maxi Iglesias habría adoptado una actitud altanera y que se habría dirigido al trabajador de manera extremadamente desagradable: "Tú cállate que aquí el que paga soy yo", sería lo que habría dicho el artista.

Ante estos comentarios, la estrella de Velvet y Valeria quiso aprovechar la situación del programa para aclarar un par de cosas: "La gente que me ha llamado sabe que yo no diría eso. 'Tú no dices esa frase ni con 8 copas de más'. Hay veces que el taxista ha venido con nosotros de fiesta", relató el actor.

Y además agregó: "Tú puedes estar muy animado, pero el respeto es el respeto. Si en algún momento me encuentro a esta persona, le diría que me mirase a la cara para asegurarse de que era yo".

Parece que en más de una ocasión han confundido a Maxi Iglesias con otros hombres y esto pareciera ser el motivo de esta controversia.