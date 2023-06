¡Iguales a ella! Mirá cómo crecieron los hijos de Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker suma una prestigiosa carrera en Hollywood que abarca tres décadas trabajando para el cine, el teatro y la televisión. Su éxito más grande a nivel profesional es la serie televisiva Sex and the City, tira en la que interpretó a Carrie Bradshaw, pero su logro personal más grande son sus tres hijos.

Llevando adelante un matrimonio de 26 años con el también actor Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker es madre de tres hijos junto a su pareja. Hoy, después de varios años, seguramente no reconocerías a estos jóvenes adolescentes.

Sarah Jessica Parker, su esposo Matthew Broderick y sus hijos: James, Marion Loretta y Tabitha.

El hijo mayor de la actriz nació el 28 de octubre de 2002. Llegó después de cinco años de matrimonio y con un joven al que llamaron James, quien al día de hoy tiene 20 años.

Luego, tras una gestación subrogada el 23 de junio de 2009 nacieron las gemelas Marion Loretta y Tabitha quienes recientemente cumplieron 14 años.

Pese a que Sarah Jessica Parker mantiene bajo resguardo la vida de sus hijos, en diciembre del 2022 hizo una aparición pública junto a ellos cuando los llevó con su marido al estreno del musical Some like it hot en Broadway.

La imagen familiar con sus cinco miembros sorprendió a los seguidores de la actriz, al notar cuánto han crecido los chicos. Pocas veces aparecen todos juntos y de hecho la actriz trata de mantener en absoluto hermetismo la vida de sus hijos, por eso, cuando suceden este tipo de situaciones, son el foco de todos los flashes.

Los tres hijos de Sarah Jessica Parker: James y las gemelas Marion Loretta y Tabitha.

James es quien tiene más facciones similares a su madre, sobre todo en la forma de su rostro, además de ser el hijo que mayor exposición tiene en redes sociales (aunque siempre con un perfil muy discreto).