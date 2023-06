¡No se puede creer! La crisis que enfrenta Íñigo Onieva a solo 2 meses de su boda

Íñigo Onieva se quedó sin trabajo a menos de dos meses de acudir al altar con su prometida Tamara Falcó y parece que la noticia lo tomó por sorpresa mientras realizaba un viaje espiritual por el pueblo de Lourdes.

Los conflictos no cesan alrededor de la pareja y su enlace. Lejos de ser un momento lleno de felicidad, se están convirtiendo en un foco de disgustos.

El próximo 8 de julio, a poco menos de dos meses de la fecha, Íñigo Onieva (33 años) se enteró de que se quedaba sin trabajo. El prometido de Tamara Falcó trabajaba como director de desarrollo comercial del grupo Mabel Hospitality, tal como figura en su perfil de LinkedIn.

Íñigo Onieva saltó a la fama por ser la pareja de Tamara Falcó y protagonizar una infidelidad que fue un verdadero escándalo.

Allí se encargaba de las relaciones públicas de los restaurantes madrileños Tatel y Totó, pero según se ha informado en el programa Sálvame, han decidido prescindir de sus servicios.

La empresa, propiedad entre otros de Rafa Nadal, Pau Gasol y Enrique Iglesias, habría cambiado de CEO y este habría hecho una reestructuración en la que no tendría más cabida el cargo de Onieva: "No sé qué habrá pasado, pero le han dicho que no vuelva", aseguró Belén Esteban en el programa.

Un baldazo de agua fría que sin duda ha dejado a Íñigo Onieva en shock. Recordemos que en el año 2021, cuando se confirmó su incorporación a dicha compañía, Onieva no podía disimular su emoción: "Mi incorporación a MABEL Hospitalitysupone un reto absolutamente motivador, es un orgullo y un hito en mi carrera profesional", decía.

La noticia se hizo pública mientras el futuro yerno de Isabel Preysler está de viaje espiritual por Lourdes (Francia).

Un viaje espiritual y de consuelo

En las fotos de Íñigo Onieva en Lourdes se lo veía cabizbajo, pendiente del móvil en todo momento y con una cara de preocupación constante. Pese a que no es una buena noticia, Íñigo podría seguir llevando ciertos aspectos administrativos de la discoteca Lula, cuya gestión nocturna dejó tras su reconciliación con la marquesa de Griñón.

Además, parece que en su futuro inmediato podría incorporarse a la empresa familiar, CEMEVISA, dedicada principalmente a la distribución de electrodomésticos.

Cabe mencionar que la vida de Íñigo ha cambiado rotundamente en estos últimos meses. Desde que se reconcilió con Tamara Falcó ha dejado la noche y ha explorado más su faceta interna.

Este viaje a Lourdes, donde estuvo su prometida el año pasado, es una buena prueba de ello. No ha ido solo, sino que ha viajado con una asociación benéfica que visita enfermos y reparte alimentos y material sanitario entre los más desafortunados.