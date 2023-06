Thalía recibe duras críticas por abusar de filtros en sus fotos

Thalía es una de las artistas más importantes que México le ha regalado al mundo. Con una carrera llena de éxitos tanto en la industria de las telenovelas como en la musical, ha conquistado a millones de fanáticos de todas las latitudes, quienes no le pierden pisada a todo lo que hace. Sin embargo, una vez más vuelve a ser blanco de duras críticas por abusar de filtros en las fotos que publica en sus redes sociales.

Cabe señalar que no es la primera vez que los usuarios realizan comentarios negativos sobre las imágenes retocadas que comparte la actriz. Esta vez, Thalía utilizó su cuenta de Instagram para hacer un homenaje a los años 80, en los cuales perteneció al emblemático grupo “Timbiriche” que causó furor en México por aquella época.

Thalía recibió todo tipo de críticas por abusar con los filtros en su última publicación.

Es así que la protagonista de la telenovela “María la del barrio” posteó una serie de fotografías luciendo un vestuario alusivo a esos años dorados. "Crecer en la época de los ochentas fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente, doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo,¡escuchábamos mucha música y ¡hacíamos mixtapes!", escribió Thalía para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera nomás porque sí. Qué vivan los 80", escribió Thalía.

Thalía quiso homenajear a los años 80 pero la respuesta de los usuarios no fue la esperada.

Si bien la idea era recordar con nostalgia aquella época vivida, la reacción de muchos internautas no fue la imaginada, ya que las fotos que levantó a su perfil de Instagram causaron polémica. "¡Hay filtro en esa foto!", "que dientes tan largos", "mi amor, esos filtros no. Tus hermosos ojos se ven diferentes", "esta no es Thalía", "Thalía y sus 100 filtros", "qué rara se ve", "¿¿¿Qué le paso a Thalía ??? Mami siéntete orgullosa de tu edad, hay mujeres contemporáneas a ti y son seguras sin maquillaje, sin filtros y sin Photoshop" y "ella es muy bonita, pero los filtros no la favorecen", fueron algunos comentarios negativos que recibió la cantante de parte de numerosos fans.