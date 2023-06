Adamari López envía un divertido consejo a sus seguidores y causa sensación en las redes

No es ningún secreto que Adamari López es una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo latinoamericano, y no solo por sus fans sino también por sus colegas. Si bien la conductora está alejada de las pantallas desde su salida de Telemundo ocurrida en abril pasado, mantiene un contacto permanente con sus seguidores a través de las plataformas digitales donde tiene presencia, en una de las cuales recientemente les envió un divertido consejo que causó furor en las redes.

Adamari López utiliza sus redes para divertirse con sus seguidores.

La presentadora utilizó su cuenta de Instagram para dar un consejo a todos sus admiradores publicando un simpático video. Con una foto gigante de su pequeña hija Alaïa detrás de ella, la también actriz tenía entre sus manos un cartel blanco escrito con la pregunta: “¿Cómo mantener la casa limpia con hijos?”.

Los seguidores de Adamari López celebraron el divertido consejo que les dio.

De pronto fue pasando a otros carteles donde se podía leer el divertido consejo que ofrecía la también actriz. "Echa a tu marido e hijos de la casa" era decía el siguiente escrito. "¡Quémalo todo!" aconsejaba una nueva pancarta que Adamari mostraba con cara de asombro. Lo cierto es que en el último papel se podía leer: "¡Olvídalo, no se puede!". En una actitud muy divertida, la ex de Toni Costa tira todos los papeles y termina el audiovisual.

Mira el video

Como era de esperarse, sus fans reaccionaron al divertido video que compartió Adamari, generando todo tipo de comentarios. "Si sigo esos consejos me envían a servicios sociales, jajaja", "¿¿¿Y qué hago con los perritos?? ¡¡¡Son los que más hacen desorden!!!", "Jajajaja; gracias Ada agarre el consejo, cariño", "Jajaja, ay Ada ¡te pasas! Me hiciste reír, hermosa mía", “Esas sí que son buenas ideas", "échalos a todos, jajajaja. Muy bueno", "echa al marido sí, no a los hijos", "me encantan tus ocurrencias Adamari" y "limpio mi departamento y a los segundos se ensucia ja, ja… amo mi familia", fueron algunos mensajes que recibió la mamá de Alaïa.