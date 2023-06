Esto respondió Adamari López a las duras críticas por su osado look

La presentadora de televisión Adamari López suele utilizar muchísimo sus redes sociales para publicar contenido profesional y también personal, además de interactuar con sus fans y otros trabajadores de la televisión. Sin embargo, en los últimos días subió un video que generó mucha polémica por un look que utilizó.

La conductora de televisión puertorriqueña publicó el pasado lunes un reel en su cuenta de Instagram donde se la puede ver golpeando una pared y sosteniendo una porción de pastel en su mano izquierda, mientras canta esta breve estrofa: "No estoy gorda, no, estoy gordísima. Pa comer, soy buenísima. Pa las dietas, soy malísima. Pero aún así, estoy riquísima".

En dicho video, Adamari López aparece con un look bastante osado. Se trata de un top azul con tirantes y un short de color crema muy apretado que le marca sus partes íntimas. La prenda fue el motivo por el cual recibió muchas críticas. De hecho, el comentario con más "me gusta" de la publicación es uno de una usuaria que le escribe "Señora Adamari esos short no le lucen".

Otros seguidores le escribieron algunos mensajes muy hirientes también, como "Por favor mírate en el espejo antes de publicar tus fotos. Eres bella y fabulosa, pero el tamaño de tus shorts es pequeño" y "Todo respeto pero esos shorts se ven horribles. Sin comentarios".

La respuesta de Adamari López a las críticas por su short ajustado

En las últimas horas, la artista de 52 años nacida en Humacao publicó una historia en su cuenta de Instagram demostrando que no le afectaron las críticas y que su amor propio es más fuerte.

"Afirmaciones para una semana exitosa. Puedo lograr lo que me proponga. Hoy seré mejor que ayer. Vivo el momento y lo disfruto. Tengo todo para ser feliz. Disuelvo las limitaciones de mi pasado. Tú puedes", fueron los mensajes sueltos que contenía dicha publicación.

En una entrevista con El Molusco, Adamari López ya había hablado sobre su autoestima en relación a su cuerpo:

"Quiero ser esta que está aquí ahora, que me veo como me veía cuando era más joven, que me quité años de encima, que me regalé energía, me regalé positivismo, que me gusto otra vez, que me siento bien en mi cuerpo sin importar si la barriguita se me flacidita, si el cuello se me ve arrugado. Me gusto, me acepto, me quiero".