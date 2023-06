Quién es Sasha Calle, la Supergirl de DC que tiene su propia Barbie

Sasha Calle es uno de los nombres más destacados del momento dentro de Hollywood. Su reciente papel como Supergirl en la película The Flash la pusieron en el centro de todas las miradas, siendo una de las grandes caras con las que DC Studios busca iniciar una nueva era de superhéroes. ¡Y ahora tiene hasta su propia Barbie!

Sasha Calle no es una cara nueva en el mundo del espectáculo. Y es que, más allá de su reciente papel como Supergirl en The Flash. también es conocida por su papel en la telenovela de CBS The Young and the Restless.

Sasha Calle, la nueva Supergirl que cautiva a todos.

Nacida el 7 de agosto de 1995 en Boston, Massachusetts, cabe mencionar que es de ascendencia colombiana. Se mudó a Colombia con su madre cuando tenía diez años, pero después de dos años regresó a Estados Unidos y se graduó de en la licenciatura en Bellas Artes.

La joven tiene una trayectoria actoral envuelta en éxitos, aunque previo a todo este boom que está viviendo con su participación en The Flash hay que remarcar que no es nueva dentro de los éxitos.

En septiembre de 2018 se sumó al reparto de The Young and the Restless como la chef Lola Rosales, labor por la cual fue nominada a un Emmy como Mejor intérprete joven en una serie dramática en 2020.

Luego llegó este gran desafío como Supergirl, habiendo elegida ya desde febrero de 2021 para este papel. El dato de color es que es la primera actriz hispana en interpretar el papel.

Sasha Calle con su nueva Supergirl Barbie.

Durante las últimas semanas hemos visto a Sasha Calle presumiendo una preciosa muñeca Barbie hecha a su imagen por la empresa Mattel. De hecho en su Instagram compartió algunas imágenes junto con un video mostrando su nueva muñeca Supergirl Barbie.