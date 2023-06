El curioso accesorio que Belinda lleva siempre dentro de su bolso

Belinda dio una entrevista a la revista Vogue España y reveló el curioso detalle que lleva a todas partes en su bolso. La edición española de la reconocida publicación de moda suele hacer un recorrido por los accesorios que llevan las diferentes estrellas, y en este caso la cantante dio a conocer algo que sorprendió.

¿De qué se trata? De una serie de estampas con su propia imagen, la llamada "Santa Belinda". La propia intérprete se encargó de explicar los motivos por los cuales lleva esto a todas partes.

Mientras iba sacando varios accesorios dentro de su bolso, en un momento del clip Belinda saca sus imágenes y comenzó a detallar: "Son mis estampitas de la Santa Belinda".

"No sé por qué en México se les ocurrió que yo soy la Santa Belinda, no sé a quién se le ocurrió exactamente pero me hace mucha gracia", comenzó a detallar.

Y luego rezó su oración: "Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro para que también se enculen conmigo y ni nombre lo lleven tatuado...".

Tras su sentida lectura, siguió explicando a Vogue de qué se trataba esto: "Se supone que yo soy Santa Belinda. Quiere decir que, como los hombres se enamoran, se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea... y pues eso me hace mucha gracia. Me da risa, me lo tomo muy a broma. Por eso me llevo mi rezo", dijo con humor.

La particular estampita de Belinda, infaltable en el bolso de la cantante.

Entre otros detalles, en el bolso de Belinda cabe desde una margarita, su cóctel favorito, para cerrar un día largo de entrevistas, salsa tabasco que dice utilizarla para hacerle bromas a sus amigos españoles y un cuarzo que le ayuda a relajarse ya que es una fiel creyente de las energías.