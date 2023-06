Con qué estrella Will Smith intentó tener un affaire estando casado con Jada Pinkett

Will Smith y Jada Pinkett forman uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. Están casados desde hace más de veinticinco años, una boda que se dio estando ella embarazada de su primer hijo, Jaden Smith, y, aunque en 2020 vivieron una de las mayores crisis en la pareja, lo cierto es que, hasta la fecha, siguen casados.

A pesar de que llevan muchos años casados, la pareja no ha estado exenta de rumores y especulaciones. Ellos se conocieron audicionando para ‘El príncipe de Bel-Air’, papel que sí consiguió Will Smith, pero no Jada Pinkett.

Will Smith y Jada Pinkett, uno de los matrimonios más populares.

En ese momento el actor estaba casado con su primera mujer, Sheree Zampino, con quien tuvo a su primer hijo, Trey Smith. Comenzaron a salir antes de que él se divorcie. En 1995 oficializaron su relación y dos años después se casaron.

Dentro de este contexto, Will Smith reveló los sucesos que pasó cuando sintió que la ruptura con su esposa estaba cerca, sumando a esto el declive de su carrera cinematográfica.

Tiempo atrás, en una entrevista con G2, el intérprete reveló que durante sus sesiones con la terapeuta Michaela Boehm, habló sobre su fantasía de formar un "harén de novias", en el que incluyó a Halle Berry y a la bailarina Misty Copeland.

Will Smith confesó que incluso se dio a la tarea de contactarlas, pero poco tiempo después se arrepintió. Si bien mencionó a la artista de ballet, lo cierto es que lo sorpresivo es que se animó hasta a llamar a la icónica Halle Berry.

En crisis con Jada Pinkett, Will Smith confesó haber contactado a Halle Berry.

"Eso sería horrible. Yo estaba como: ¿Te imaginas lo miserable que es?'", declaró el actor, que comentó que esos pensamientos lo ayudaron a darse cuenta quién era y lo que creía. Y aunque no llevó a cabo lo mencionado, se sintió seguro de poder expresarse.