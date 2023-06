La hermana de Karol G aparece llorando en plena crisis de nervios y preocupa a todos

Verónica Giraldo, hermana de la cantante colombiana Karol G, compartió un video en sus redes sociales donde aparece llorando desconsoladamente en medio de una crisis de nervios, situación que disparó las alarmas y preocupó a todos sus seguidores y familiares.

Si bien la maquilladora profesional borró las imágenes tiempo después de haberlas publicado en sus historias de Instagram, algunos usuarios lograron grabar el video. En el material se ve a Verónica Giraldo llorando de manera desconsolada y con mucha tristeza, reflexionando a cerca de las cosas materiales que se tiene en la vida, pero lo que realmente importa es enfocarse en los seres que uno ama.

No es la primera vez que Verónica Giraldo se muestra vulnerable en sus redes sociales.

"No me importa lo que opinen de mí o lo que digan los demás. Solamente les quería dar un consejo y es que nunca se fijen en una red social. Ustedes a mí me ven y dicen: qué rica tu vida, qué chimba tu vida. Sí, agradezco la vida, que tengo lujos, que tengo un techo para vivir, que tengo alimentos, yo vivo agradecida por eso", dijo Verónica en medio de lágrimas.

"Si ustedes me conocieran a mí, si conocieran a Verónica Giraldo sabrían que no le importa nada de eso, me importa solamente mi familia y la gente que amo. Me esmero tanto, pero tanto, en dar lo mejor de mí", agregó la hermana de Karol G.

Karol G junto a sus hermanas y su madre.

Asimismo, Verónica Giraldo, para cerrar la serie de videos que compartió, pidió perdón a sus seguidores por haber aparecido así delante de las cámaras. "Perdón por salir así, pero para mí hoy es un día en el que no me siento bien, no estoy bien y me cuestiono tantas cosas. Así es la vida, les deseo un bonito día y solo les quería contar", finalizó la también empresaria.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Verónica Giraldo comparte su tristeza y estado de ansiedad en sus redes sociales, por lo que nuevamente se han disparado las alarmas sobre su salud mental.

Así es que, se puede recordar que luego de convertirse en madre confesó que estaba pasando por momentos de bajón anímico. "Se me pasan muchas cosas por la cabeza", expresó en aquel entonces.