Gabriel Soto revela cómo hace para lidiar con las críticas y ataques en su contra

Gabriel Soto y Geraldine Bazán fueron protagonistas de un polémico divorcio que desató todo tipo de especulaciones que derivaron en una serie de ataques en contra del actor. Hoy en día, al galán mexicano le siguen llegando comentarios negativos a pesar de que hayan pasado ya varios años de la separación con la actriz, y ante esto, el novio de Irina Baeva reveló como lidia con este tipo de críticas que le llegan por lo general a través de las redes sociales.

"No leo, la verdad, las cosas malas. Todo lo negativo lo desecho. El universo es como un bumerán, todo lo que lanzas al universo es lo que se te regresa. Y creo que la gente que se dedica a criticar, ofender y juzgar es porque están así en sus vidas, y finalmente, como tú tratas a la gente, la gente te va a tratar y viceversa", dijo Soto en un contacto con la prensa.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán tuvieron un polémico divorcio.

Asimismo, Gabriel aseguró que él ha aprendido a manejar este tipo de situaciones, pero hay personas más jóvenes a las que estos ataques les afecta de sobre manera. "No hay que tirar odio, hay que ser un poquito más empáticos porque, realmente, no leo y la verdad es que no me importa, pero hay mucha gente que sí, sobre todo, los jóvenes que, a lo mejor, están empezando y están leyendo cosas muy negativas y que pueden llegar a una cosa como el suicidio, lo cual, es grave", expresó el protagonista de la telenovela “Mi camino es amarte”.

En la actualidad, Gabriel Soto se encuentra en pareja con la actriz rusa Irina Baeva.

De la misma manera, Gabriel señaló que les enseñó a sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda a enfrentar este tipo de escenarios ya que debido a que sus padres son famosos, ellas también son personajes públicos. "Finalmente, ellas están en ojo del huracán, hasta cierto punto. Pero son niñas, muy inteligentes, sobre todo Elisa, mi hija la mayor. Tienen que tener esa consciencia de que la gente lo que dice y lo que habla es porque son cobardes, porque no tienen los pantalones de decirlo de frente, porque se escudan en un teléfono celular y, simplemente, están tirando lo que ellos traen dentro", enfatizó el actor.

Gabriel Soto dejó en claro que para él lo más importante en vivir en paz. "Mientras mi círculo interno esté bien, que soy yo, mis hijas, que es mi pareja, mi familia, mi papá, mis tíos, etc., la verdad es que lo demás no me afecta, mientras, siga caminando y tenga estabilidad en ese sentido, la verdad es que lo demás no me importa", finalizó el galán.