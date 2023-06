Las durísimas secuelas que le dejó El Cisne Negro a Mila Kunis

El cisne negro vio la luz en 2011 y se convirtió en una de las mejores películas del año. Obtuvo hasta cinco nominaciones a los Oscar, teniendo a Mila Kunis como una de las protagonistas centrales de la trama. Tiempo atrás, la actriz confesó las secuelas físicas que tuvo el exigente rodaje del film.

Lo cierto es que, para preparar sus papeles, tanto Mila Kunis como su compañera Natalie Portman debieron someterse a intensos entrenamientos que les dejaron, en mayor o menor medida, diferentes secuelas.

Mila Kunis y Natalie Portman fueron las protagonistas de El Cisne Negro.

La mujer de Ashton Kutcher no sólo tuvo que practicar deportes, sino que practicó durante largos periodos las técnicas de baile para su papel de Lily. Recordemos que su personaje compite con Nina (Natalie Portman), siendo dos jóvenes apasionadas que tienen la obsesión de convertirse en la estrella de 'El lago de los cisnes'.

En una nota que concedió a W Magazine años atrás, Mila Kunis confesó todos los accidentes, las secuelas y lesiones que le dejó prepararse para el papel que interpretó en dicha película.

"Nunca había bailado. Entrené durante cuatro meses, siete días a la semana, cinco horas al día, incluyendo una hora de cardio al día. Tuve un día libre en mi cumpleaños. Me rasgué un ligamento, me disloqué un hombro, tengo dos cicatrices en mi espalda y mereció la pena cada minuto", comenzó explicando.

Los intensos entrenamientos la hicieron tomar una fuerte decisión. "No voy a volver a bailar nunca más. Prometo que no me pondré otra vez esos zapatos de punta. Fue lo más difícil que he hecho", reveló.

Mila Kunis habló de las secuelas que le dejó el duro entrenamiento de El Cisne Negro.

Mila Kunis contó que creía que al llevar tacones habitualmente podría lidiar con la situación, pero no fue así. Luego también se conoció que no se había dislocado el hombro, pero necesitó igual un tratamiento preciso: "Estaba un poco mal y tuve que ir a acupuntura. Darren Aronofsky tenía un acupunturista que me curó. Era increíble".

A pesar de las secuelas físicas de El cisne negro, Mila Kunis entiende que el resultado valió la pena. "Literalmente, no tenía postura y cuando vi la película la primera vez me quedé con la boca abierta. Estaba en plan: 'Dios mío. No lo hago tan mal", relató.