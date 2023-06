Galilea Montijo habla de su duro pasado: “ni para frijoles había”

Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana y latinoamericana. Sus fans pueden disfrutar de su trabajo en el matutino “Hoy” de Televisa, en sus colaboraciones en el programa “Netas Divinas” y ahora como conductora del reality show “La Casa de los Famosos México”.

Recientemente, la presentadora de 50 años recordó algunos pasajes de su duro pasado en una emisión de “Netas Divinas” que sorprendió a la audiencia y a sus compañeras de conducción.

Actualmente, Galilea Montijo conduce el reality show "La Casa de los Famosos México".

Así fue que Galilea Montijo sacudió el panal hablando de una de las etapas más polémicas de su juventud. La conductora se sinceró y comentó cosas que nunca antes había dicho, por lo que sus declaraciones causaron bastante revuelo.

Galilea Montijo y su duro pasado

Galilea Montijo respondió al ser cuestionada en el programa “Netas Divinas” si es que alguna vez hizo algo por miedo a no ser aceptada en algún grupo. La presentadora recordó que en su juventud hizo cosas para aparentar delante de sus compañeras de colegio.

Galilea Montijo confesó que en su juventud su familia sufría necesidades económicas.

Así fue que Montijo abrió su corazón y contó que de joven trabajaba como niñera en una casa donde había dulces de Estados Unidos, los cuales robaba para llevarlos al colegio y decir que los había traído de algún viaje al extranjero. “No existían aquí los dulces americanos, me robaba los chocolatitos y me los llevaba a la escuela. Me decían que a dónde había ido de vacaciones y yo les decía que iba a Disney, pero ni para los frijoles había”, confesó Galilea.

Luego de estas declaraciones de Galilea, se armó revuelo en las redes sociales con opiniones divididas entre los que la criticaron y los que agradecieron su sinceridad, e incluso, una de sus compañeras de “Netas Divinas”, Natalia Téllez, la tildó de “inventada”.