Este es el motivo por el que Yolanda Andrade apareció con un parche en el ojo

Recientemente, Yolanda Andrade sorprendió y preocupó a sus fanáticos al presentarse en una entrevista con un parche en el ojo. A través de una transmisión en vivo por Instagram desde el set de grabación del programa “Montse y Joe” de su amiga Montserrat Oliver la famosa explicó lo que le pasó.

Yolanda Andrade le explicó a Montserrat Oliver y a la audiencia el motivo por el que apareció con el ojo emparchado.

"Explícales porque tienes tu parche porque se van a asustar", dijo Oliver. "Es muy largo", contestó Andrade. "Tiene un parche en el ojo porque tiene algo en la cabeza que hace que el ojo se le doble y le llore mucho y le molesta la luz", continuó Montserrat.

Asimismo, Yolanda se tomó un tiempo para aclarar la situación por la que atraviesa. "Tuve un problema en mi cabeza y por la luces tengo que tener mi parche y unos lentes. Quiero a toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí, que ha rezado por mí, con todo mi corazón darle las gracias", expresó.

Como era de esperarse, su mensaje conmovió a sus fans y amigos que no tardaron en responderle. "Pirata hermosa, no te olvides que tu luz es indestructible", comentó la actriz Salma Hayek. "Solo quiero que sepas que te adoro, me dueles, me preocupas, pido por ti", le escribió la cantante Noelia.

Yolanda Andrade tiene una dolencia en la cabeza que repercute en su ojo derecho.

Cabe recordar que la protagonista de exitosas telenovelas como “Sentimientos ajenos”, “Las secretas intenciones” y “Buscando el paraíso” publicó un mensaje de agradecimiento junto a su hermana Marilé Andrade, dirigido a todos aquellos que la apoyaron en la reciente crisis de salud por la que atravesó.

"Mi agradecimiento a todos por su amor, mensajes, deseos y compañía, fundamental en mi proceso de recuperación. Hoy fue un día muy importante. Les deseo de corazón salud". Sigo siendo alumna de la vida y bienaventurada por tanto cariño. Gracias. Eternamente mis oraciones para todos los enfermos", escribió Yolanda Andrade.