Qué busca Kim Kardashian en un hombre y cómo conquistarla

Kim Kardashian es una de las socialités más bellas y famosas del mundo. Dueña de un verdadero emporio económico, que gira alrededor de su presencia, sus empresas, marcas y sus incontables millones de dólares, es también una de las mujeres más codiciadas del mundo. Pero, ¿Qué debería tener un hombre para poder conquistar su corazón?

Definitivamente, una mujer con la personalidad, exposición, belleza y fama de Kim Kardashian no es algo sencillo de digerir para la gran mayoría de los hombres. Sin embargo, hay una lista de condiciones que también tienen que tener para poder acercarse a su figura.

Kim Kardashian dio una lista de aptitudes que tendría que tener su hombre ideal.

Hoy la celebridad se encuentra separada luego de haberse separado de Kanye West, el padre de sus cuatro hijos -North, Saint, Chicago y Psalm-, de la misma forma que su relación con Pete Davidson tampoco funcionó.

La famosa ha logró establecer una pareja duradera ya que, según detalló, el hombre indicado para ella aún no aparece. En este contexto, todo podría cambiar si se reúnen las cualidades emocionales y físicas que ella busca en un candidato.

La propia Kim Kardashian compartió una larga lista de todo lo que un hombre debe reunir para que sea de su agrado. Eso sí, aceptó que podría ser un tanto flexible en algunos puntos, pero en esencia debería cumplir todas las condiciones.

Algo que también enfatizó es que el hombre que la pretenda no debe tener asuntos por resolver con su madre o padre, sobre todo esto último. Quiere un hombre tranquilo, muy diferente a lo que es su exesposo Kanye West.

Kim Kardashian, una de las mujeres más codiciadas del mundo.

"Paciente, exitoso, comprensivo y genuinamente feliz", también son características que busca. Pero también hay un detalle físico que debe estar sí o sí, y es que tiene que tener dientes perfectos, algo que ya le parece sumamente excitante.