¡Es muy importante! Además de Alejandro Sanz, estos famosos llamaron la atención para educar sobre la salud mental

Alejandro Sanz, Gloria Camila y Laura Escanes son solo parte de una larga lista de famosos que luchan por su salud mental y que se exponen en sus redes sociales para que la población tome conciencia de la importancia que tiene para el bienestar general.

En los últimos tiempos, el tema de los problemas de salud mental entre famosos y celebridades se ha convertido en un tema de conversación.

Son muchos los cantantes, actores, influencers y otras celebridades, como Alejandro Sanz, Gloria Camila, Laura Escanes y Dani Martín, que han puesto sobre la mesa, sin esconderse, sus trastornos anímicos, hablando de la necesidad y de la importancia de ir a terapia cuando la ansiedad, la depresión, la angustia y, en definitiva, el sufrimiento hacen eco en su estado de salud.

Todos estos famosos coinciden en lo necesario que es que se hable de ello. Sobre todo, para normalizar y desestigmatizar a aquellas personas que tienen problemas de salud mental. Ir al psicólogo y al psiquiatra tendría que ser como ir al gimnasio, no debería ser tema de vergüenza.

El cantante español, que está de gira, publicó hace unos días en su cuenta de Twitter una frase que alarmó a todos sus fans:

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, escribió el artista, que tiene 54 años.

“Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero estar. Literalmente”, terminaba el mensaje.

Las reacciones no se hicieron esperar y el madrileño pronto recibió un montón de muestras de cariño y apoyo a través de las redes sociales.

Laura Escanes también se confiesa

También Laura Escanes compartió en sus redes sociales que había sufrido de un ataque de ansiedad que la había impedido ir a uno de sus compromisos profesionales, algo que nunca le había pasado antes.

Como expresó en su mensaje, “la ansiedad y el pánico no se pueden elegir. Esta semana he petado. Llevo 48 horas con ansiedad y mi cuerpo necesita parar. Por recomendación y por decisión propia he priorizado mi salud mental”, aseguraba la joven que también canceló un viaje a Barcelona para ir al concierto de Coldplay. El exlíder de El Canto del Loco lleva varios años acudiendo a terapia y ha confesado que le ha hecho muy bien.

Gloria Camila es otra de las famosas que está viviendo un momento difícil por culpa de los "haters" que la acosan y la insultan a diario a través de Instagram.

“Me tuvieron que subir la medicación por tener pesadillas, por sentirme asqueada y odiada por la sociedad. Tengo un cuadro ansioso depresivo y me va tirando hacia abajo”, ha reconocido.

Tras ser diagnosticada con ansiedad y depresión, está yendo a un psicólogo y a un psiquiatra. Además, ha puesto en manos de sus abogados todo lo relacionado con su cuenta de Instagram, quienes tomarán medidas legales contra cualquier contenido que se haya difundido de manera vejatoria.