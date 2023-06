Conoce el gran amor de Celine Dion a lo largo de su carrera

Celine Dion es una reconocida cantante canadiense que ha despertado la preocupación de todos sus fans en estos últimos tiempos. Muchos han señalado la pérdida significativa de peso que podría estar relacionado con algún tipo de trastorno alimenticio o la muerte de su esposo, el gran amor de su vida.

Después de muchos rumores durante las primeras etapas de su carrera, Celine Dion finalmente reveló al público que se había comprometido de una relación profesional con René, quien era su manager, a una romántica. Una noticia muy polémica para la época, ya que él era 26 años mayor que ella. La realidad salió a la luz cuando todos se enteraron de que habían comenzado a salir cuando Dion solo tenía 19 años.

A pesar de estar orgullosos de estar juntos, la pareja supo desde el primer momento que muchas personas expresarían sus opiniones sobre la brecha de edad. No pudieron ocultar la verdad por mucho tiempo y, finalmente, Celine y René decidieron llevar las cosas al siguiente nivel. Querían casarse y tener una familia.No obstante el gran deseo de contraer matrimonio con su amado, la madre de Celine Dion se opuso desde el primer momento a la relación y estaba muy preocupada de que estuvieran juntos.

“Fue muy difícil para ella”, dijo Dion. “Cuando le dije que tenía sentimientos muy fuertes por René, ella intentó todo para matarlos y hacerme salir de eso…al principio estaba muy frustrada y enojada, pero trató de hacerme entender que ese hombre había intentado dos matrimonios antes: tenía tres hijos, no era responsable: “Quiero el príncipe azul perfecto para ti”.

El 17 de diciembre de 1995, Celine Dion y René finalmente se casaron. Celebraron su boda en uno de los lugares más bellos de Canadá, la Basílica de Notre-Dame de Montreal. Para hacer las cosas aún más épicas, la pareja transmitió la ceremonia en la televisión nacional canadiense. Para ese entonces, Celine era considerada casi de la realeza canadiense y sintió que los fans también merecían asistir a la boda.

Sin embargo, la ceremonia del casamiento entre Celine Dion y su manager, René, fue muy criticada por reflejar ciertos delirios de grandeza.

René Angeli fue el gran amor de la vida de Celine Dion. Fue su manager y se conocieron cuando ella tenía 12 años y él 38. El amor vino poco tiempo después, cuando ella ya era mayor de edad.

Nada podía preparar a Celine Dion para la trágica noticia de su marido. En el año 1999, en pleno apogeo artístico de la cantante y luego del gran éxito del Titanic con su tema "My heart will go on", René, el gran amor de su vida, fue diagnosticado con cáncer de garganta y, con el tiempo, perdería sus habilidades básicas. Esto significó para Celine un gran desafío en su vida, ya que tuvo que convertirse en su cuidadora a tiempo completo.

Lamentablemente, René falleció el 14 de enero de 2016, solo dos días antes de cumplir 74 años. En una entrevista de hace algún tiempo, Celine respondió ante la pregunta que le hicieron sobre un nuevo amor: “No ahora. Lo amo, lo amo, lo amo. Todavía estoy enamorada de él“.