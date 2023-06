Por qué no bajan los rumores de romance entre Sidney Sweeney y Glen Powell

El aparente romance entre Sydney Sweeney y Glen Powell sigue en boca de todo el mundo debido a que no solo no bajan los rumores, sino que se ven avivados por cada una de las presentaciones públicas en las que les toca aparecer juntos, ya que se nota una química que parece reacionar en ese sentido.

Ambos forman de la comedia romántica Anyone but you como protagonistas, y todo lo que se ve en la pantalla parece estar generado por algo más que mero talento para la interpretación, sino que puede que haya algo genuino entre ellos.

Miradas cómplices, comodidad en la cercanía y, principalmente, una conexión que parece más allá de la que podrían tener otra pareja de colegas que protagonizan un drama de amor. Y cómo no shippear a una pareja de bellos y talentosos actores que vienen teniendo una popularidad que, gracias a esto, aumenta cada vez más.

Fue en el CinemaCon el pasado 25 de abril, celebrado en el Ceasar’s Palace de Las Vegas que Glenn y Sydney hicieron su última aparición pública, donde hablaron de la experiencia de grabar en Australia, además de bromear un tanto del estreno de Anyone but you.

Sin embargo, fue su lenguaje corporal lo que llamó la atención, ya que Sweeney no dejaba de ver a los ojos a Powell cada vez que este hablaba, ya sea con ella, con el público o con cualquiera que los entreviste. Esa mirada hizo que las fantasías de los fans respecto a un posible romance se aviven como flama.

Hay que recordar que estos rumores nacieron justamente en el set de filmación de Anyone but you, cuando los encontraron besándose frente a la Ópera de Sídney cuando ella lucía un vestido escotado de color rosa y él lució un traje negro. Sin embargo, esa escena formaba parte de la filmación.

Este largometraje está pensado como la representación, en los tiempos actuales, de la obra Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare. Esta historia cuenta la reunión de unos antiguos compañeros de universidad, que sucede en un destino turístico debido a la boda de uno de ellos.

Syd, de 25 años, viene de tomar la escena con su personaje Cassie Howard en Euphoria, mientras que Glenn, de 34, interpretó a Hangman en Top Gun: Maverick. Anyone but you los juntó y puede que la vida los mantenga unidos como pareja aunque, por el momento, ninguno de los dos ha sido categórico respecto a si hay o no una relación amorosa.